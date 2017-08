Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als eine Ernährung ohne Fleisch und Fisch als Marotte von ein paar exzentrischen Weltverbesserern, genannt Vegetarier, galt? Über Veganer, die sämtliche Produkte tierischen Ursprungs meiden, wurde damals gar nicht erst geredet. Ganz einfach, weil abgesehen von wenigen «Eingeweihten» kaum jemand von dieser Lebensweise wusste. Heute sind Veganer indes in aller Munde. Meist aus ethischen Gründen, manchmal der Gesundheit zuliebe, führt der Weg zum Veganismus – Ex-US-Präsident Bill Clinton etwa wurde nach einer Bypass-Operation zum zehn Kilo leichteren Veganer – und mittlerweile sicher auch, weil es sich um einen angesagten Lebensstil handelt.

Eine der ersten, die bei diesem Hype mitmachte, war Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. Sie publiziert auf ihrem Blog Goop in regelmässigen Abständen ihre persönlichen Lebens-Optimierungs-Tipps und verkauft entsprechende Produkte. Dazu gehört seit kurzem auch ihre eigene, nach veganen Standards produzierte Bio-Hautpflegelinie, mit der die umtriebige Schauspielerin eine immer grösser werdende Kundschaft bedient, die nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Bad konsequent auf tierische Produkte verzichten möchten.

Bei Weleda, dem Spezialisten für Naturkosmetik, stellt man eine zunehmende Nachfrage nach veganen Schönheitsartikeln fest. «Der Trend hat sich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der veganen Food-Bewegung entwickelt und ist seither ständig am Wachsen. Generell hat das Verständnis für Nachhaltigkeit, Qualität und für Herkunft von Rohstoffen und Lebensmitteln an Wichtigkeit gewonnen», sagt Weleda-Expertin Lilith Schwertle. Es ist darum nicht weiter erstaunlich, dass an der Naturkosmetikmesse Vivaness in Nürnberg im vergangenen Frühling mehr als 100 der knapp 260 Aussteller vegane Produkte im Sortiment hatten.