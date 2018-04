Es heisst, die Lettinnen seien die attraktivsten Frauen Europas. Kühl-distanziert auf den ersten, herzlich-warm auf den zweiten Blick. Natürlich schön. Das zu lesen, setzt unter Druck. Was kommt mit auf die Reise in die lettische Hauptstadt? Immerhin verspricht man mir in Riga eine rauschende Party in einem Luxushotel. Sich für das frivole Schwarze zu entscheiden, wird sich als gute Wahl herausstellen. Etwas weniger feine Schuhe, warme Kleidung und einen Regenschirm eingepackt zu haben, auch. In die 700 000-Einwohner-Stadt reisten bisher vor allem Kulturinteressierte – Riga war 2014 Kulturhauptstadt Europas.

Nun weckt die Stadt immer öfter das Interesse von Wochenendausflüglern. Obschon das Wetter im Nordosten Europas selten einladend ist (während meines Aufenthalts wehte ununterbrochen ein eisiger Wind), ziehen zahlreiche Cafés, traditionelle Restaurants mit deftiger Küche, Galerien und Läden für junge Designermode jährlich eine halbe Million Touristen nach Riga.

Jugendstil und Folklore-Trash

An diesem Wochenende hat das Grand Hotel Kempinski eingeladen. Die Luxushotel-Gruppe erhofft sich mit einem Haus in Riga, wohlhabende Touristen aus Russland und Mitteleuropa in die grösste der baltischen Städte zu locken. Mit einer pompösen Eröffnungsparty im Oktober vergangenen Jahres startete der Betrieb.

Die glamouröse Szenerie im Prunkbau aus dem 19. Jahrhundert erinnert an eine Zeit, als Riga einen der grössten und bedeutendsten Häfen Europas besass. Als die Stadt noch reich war. Und es fertigbrachte, um 1900 rund 800 Häuser im Jugendstil zu bauen.