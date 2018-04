Es fühlt sich immer wieder gut an: verdutztes Kopfschütteln, Blatt her, aufzeichnen. Also, lieber Mann, schau, so sieht eine Klitoris aus. Ein Bumerang mit Köpfchen, von dem der vorderste Teil etwas herausragt. Und von dem du und viele anderen Menschen das Gefühl haben, das sei die Klitoris. Oder noch ärger: die Vagina, irgendwie. Hängt halt alles zusammen da unten.

Zum Glück ist man an dieser Stelle dann jeweils da und schüttelt den Kopf. Nein, liebe Menschen, so sieht «das da unten» nicht aus. «Das da unten» heisst Vulva und besteht aus Harnröhre, Anus, Klitoris, inneren und äusseren Schamlippen und der Vagina. Die Vagina ist keine Sammelbezeichnung für alles, was zwischen Frauenschenkeln sitzt, sondern ganz einfach der Muskelschlauch, der zur Gebärmutter führt.

Das weiss die aufgeklärte Frau von heute, und wenn sie es nicht weiss, hat sie es in letzter Zeit vermutlich gegoogelt oder gelesen. So blöd das Wort ist, die Vulva erlebt gerade den Hype ihres beschämend unbekannten Lebens.

Facebookchroniken, Blogseiten und Meistgeklickt-Charts – alle zehren sie von der Euphorie, nun endlich Licht auf das dunkle Terrain zu bringen. Und es mit der Liebe zu überschütten, die es verdient: Auf dem Instagram-Account «the vulva gallery» (162 000 Follower) kann man sich hübsche Aquarellbildchen von Vulven aller Farben und Formen anschauen.

«Let’s celebrate diversity and show that all vulvas are beautiful!» heisst es in der Bezeichnung. Und gleich darauf: «Shop your Vulva Gallery pins, tote bags, stickers, mugs, cards & more here!»

Diese Kommerzialisierung des weiblichen Geschlechtsteils mag empowering oder verwerflich sein, Fakt ist: Die Vulva ist gelandet. Und wem sie ein Rätsel ist, der hat jetzt die Möglichkeit, sie zu erkunden. Beste Herangehensweise: Man besorgt sich das Sachbuch «Viva la Vagina! Alles über das weibliche Geschlecht» der norwegischen Ärztinnen Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl.