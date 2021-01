Viren züchten, um Viren zu bekämpfen

Im 19. Jahrhundert waren Louis Pasteur (Tollwut, Cholera) und Robert Koch (Entdecker des Anthrax- und Tuberkulose-Erregers) die Helden und Begründer der Mikrobiologie. Und im 20. Jahrhundert war der Kampf gegen Poliomyelitis der Kern, um den sich Geschichten rankten. «Kinderlähmung», wie Polio auf Deutsch genannt wird, gibt einen Hinweis darauf, mit welchen Emotionen diese Kampagne betrieben wurde.

Den Polio-Erreger gibt es in drei Varianten und gab es wahrscheinlich schon seit dem Altertum. Die Krankheit verläuft in den allermeisten Fällen harmlos, kann aber in schweren Fällen lebenslange Lähmungen oder den Tod verursachen. Aufmerksam auf sie wurde man in den USA kurz vor der Jahrhundertwende, als mehrere Ausbrüche die Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzten. Es waren – das war auffällig – vor allem die Kinder gut situierter Familien, welche sich jeweils im Sommer ansteckten. Man vermutet, dass durch die Verbesserung der sanitarischen Verhältnisse und der Hygiene der natürliche Schutz, den die Säuglinge von der Mutter bekommen hatten, abgeschwächt wurde.

Die falschen Affen führten die Forschung in die Irre

Es musste gehandelt werden. Unglücklicherweise war Simon Flexner, der einflussreiche Chef des Rockefeller Institute in New York, einem Irrtum aufgesessen. Er hatte den Weg der Infektion ergründen wollen und hatte herausgefunden, dass sich die Affen nur durch die Nase und nicht durch den Mund ansteckten. Das bedeutete, dass es ein Problem geben könnte mit dem Impfen, denn wenn das Virus durch die Nase direkt ins Nervengewebe wanderte, war ihm mit Antikörpern im Blut nicht beizukommen.

Diese Idee war so lange in der Forschung bestimmend, bis man herausfand, dass die Rhesusaffen, mit denen Flexner experimentierte, eine Ausnahme waren: Bei ihnen vermehrte sich das Virus im Verdauungstrakt nicht, im Menschen, dem natürlichen Wirt des Virus, aber gerade dort. Es wird mit dem Kot ausgeschieden und man steckt sich vor allem oral an.