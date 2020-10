Viele Gene sind während der Evolution verloren gegangen: Mit einer neuen Software lässt sich gezielt danach suchen

«Für mi sälber mer z’erkläre», singt Mani Matter in seinem Chanson «Ahneforschig», «bin i mal mym Stammboum na». Der Gwunder hat ihn gestochen: «wär do alles mer verwandt esch», wollte er herausfinden. Für die Mani-Matter-Afficionados ist schon längst alles klar, wenn sie die Zeilen hören: «S’isch de Gouner Bärnhart Matter, / us em Aargou wen ig o». Der legendäre Bernhard Matter figuriert unter seinen Vorfahren. Da wird dem Sänger klar: «S’cha no mängs met mer passiere, / denn do spielt d’Vererbig mit».