Viele dachten zuerst an einen Witz - doch im Wallis grasen wirklich Rentiere

Sein Fell ist ganz weiss und die Unterwolle schützt vor der kommenden Kälte im tiefsten Tal der Schweiz: Von der Dufourspitze hinunter bis zum tiefsten Punkt im Mattertal sind es 3910 Höhenmeter Unterschied. In Herbriggen, das zur Gemeinde St. Niklaus gehört, betreibt der 36-jährige Reto Summermatter eine Rentierzucht mit acht Tieren.

Vor sechs Jahren verbrachte er als Hundeschlitten-Guide eine Wintersaison im nördlichen Schweden. Er ist als Strassenwärter von Stalden bis Zermatt die widrigsten Wetterverhältnisse gewohnt. Der Gedanke, Rentiere zu halten, war im passionierten Jäger schon vor dem Aufenthalt in Schweden gewachsen. Der Kontakt mit dem Volk der Samen und ihren Rentierherden, war nur noch die Bestätigung seiner Faszination.

Die Samen wollten keine Tiere verkaufen

«Ich dachte, ich könnte Tiere aus Schweden exportieren», erzählt Summermatter, «doch die Züchter gaben sich zugeknöpft.» Zuhause hatte er Weideland an einem Berghang, das am Verganden war, und bewirtschaftet werden sollte. Er wandte sich an Arnold Luginbühl in Aeschi bei Spiez, einen der ersten Züchter in der Schweiz. «Er stand mir mit Rat und Tat beiseite und 2014 konnte ich bei ihm vier Tiere erwerben.» Dazu musste er ein Gesuch beim Veterinäramt stellen und einen Kurs zum diplomierten Hirschhalter absolvieren. In der Schweiz werden rund 60 Rentiere bei privaten Haltern in Aeschi BE, Dachsen ZH und Frauenfeld und in Zoos gehalten.

Bart- und Rentierflechten als Delikatesse

Summermatter nestelt in einer kleinen Tasche. Schon nähern sich schnuppernd und äugend vier Tiere. Er füttert ihnen gesammelte Bart- und Rentierflechten, als Delikatesse. Im Winter fressen sie ausserdem Tannen- und Lärchennadeln, Laub, Vogelbeeren und erhalten Heu oder Silage und je rund ein Kilo Kraftfutter pro Tag.