Die Aufforderung über dem Fadenkreuz ist deutlich und steht als Schild mitten im Urinal: «Testen Sie Ihre Prostata!» Wer den Test absolviert hat, schaut möglicherweise beim Gang aus dem WC noch auf ein Plakat mit einem älteren Herren, der wohlig lächelnd im Bett liegt. Darunter der Spruch: «Endlich nicht mehr müssen müssen.»

Um ein Pflanzenpräparat gegen die gutartige Vergrösserung der Prostata anzupreisen, gibt es kaum einen besseren Platz als ein öffentliches Männer-WC. Oder auch ein Frauen-WC, wenn dort das Thema unter dem Slogan «Das Schweigen der Männer» angesprochen wird. Denn im Alter von 50 Jahren wird bereits jeder Fünfte von seiner vergrösserten Prostata zum Klo getrieben, und mit 70 kann umgekehrt sogar jeder Fünfte froh sein, wenn es ihn nicht erwischt hat.

Am Anfang der Erkrankung kann man zwar noch medikamentöse Therapieversuche unternehmen. Doch die dazu angebotenen Arzneimittel haben Nebenwirkungen wie Lustlosigkeit sowie Ejakulations- und Erektionsstörungen, von denen der Mann eigentlich nichts hören will. Das macht ihn empfänglich für Plakate, die in öffentlichen Toiletten für ein risikoarmes Heilpflanzenpräparat gegen sein Prostataproblem werben. Doch was leisten diese?

Die Fachverbände der Urologen haben sie zwar in ihren Leitlinien aufgenommen, doch ein abschliessendes Urteil dazu wollen sie nicht fällen. Pflanzliche Mittel sind sehr heterogen und dadurch nicht auf einen Nenner zu bringen. Ausserdem ist die wissenschaftliche Datenlage zu ihrer Wirksamkeit dünner als bei konventionellen Medikamenten, weil ihre Erforschung weniger von finanzkräftigen Pharma-Unternehmen angeschoben wird.