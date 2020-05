Unsere heutige Frage an Sie: Vermissen Sie schon etwas, jetzt, wo die Normalität langsam zurückkehrt?

Am Montag ist ein Stückchen Normalität in unser aller Leben zurückgekehrt. Es findet wieder Schule in Klassenzimmern statt, Einkaufsläden und Märkte haben wieder geöffnet, Trainings in Gruppen oder Fitnessstudios sind wieder möglich.

Mit den Lockdown-Lockerungen ist vieles einfacher geworden, als es in den letzten Wochen war. Doch gibt es auch etwas, das Sie gerne in den «neuen», alten Alltag mitgenommen hätten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar unter unserem Facebook-Post.