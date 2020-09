Unis und Betriebe setzen immer mehr auf Eignungstests – Bildungsexperten sehen die Chancengerechtigkeit gefährdet

In der Schweiz lernen Kinder: Wer in der Schule fleissig ist, kann später werden, was er oder sie will. Schüler mit guten Noten erhalten die besten Lehrstellen oder können an Universitäten studieren. So weit die Theorie.

In der Praxis funktioniert das im Jahr 2020 nicht mehr so einfach. Das Schulzeugnis hat an Wert verloren. Universitäten und Lehrbetriebe wählen Auszubildende immer häufiger mit Eignungstests aus, anstatt nur die Schulnoten anzuschauen.

Vor 20 Jahren mussten nur angehende Medizinstudenten eine Aufnahmeprüfung bestehen. Heute ist das auch Pflicht für Studenten aller Pflegeberufe, Sport- und Dolmetschstudenten sowie Absolventen einiger Studiengänge an Fachhochschulen. Lehrlinge müssen neuerdings ebenfalls einen Eignungstest (Multicheck) schreiben, bevor sie bei grossen Unternehmen wie Coop, Swisscom oder der SBB eine Lehrstelle erhalten.

Solche Eignungstests prüfen in der Regel nicht das Wissen oder die Motivation von Kandidaten, sondern deren Fähigkeit, algorithmisch Probleme zu lösen. Einige sind aufgebaut wie klassische Intelligenztests.

Sozialkompetenz zählt nichts

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrer, hält diese Entwicklung für problematisch: