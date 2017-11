Als ich abhänge, vibriert mein Handy mehrfach: Es sind Push-Nachrichten von Schweizer Newsportalen, sie berichten von «Schüssen in der Londoner U-Bahn». Und wir sind hier in einem unterirdischen Supermarkt gefangen. Vor dem inneren Auge spielt sich ein Film der ungemütlicheren Sorte ab.

Die Minuten vergehen, abgesehen von vereinzeltem Winseln und den spontanen Gesprächen, die sich überall ergeben, bleibt es ruhig. Auf Twitter meldet die Londoner Polizei, dass man keine Hinweise auf Schüsse gefunden habe, die Gegend aber gemieden werden solle. Der Puls legt sich langsam. Nach einer guten Stunde werden wir vom Ladenpersonal, das während der ganzen Zeit versucht hat, die Gemüter zu beruhigen, nach draussen geführt. Wir sind definitiv «gerettet» – vor etwas, was gar nie stattgefunden hat.

Was Terroristen wollen

Gut möglich, dass sich die Szenerie in der Schweiz anders – oder gar nicht – ereignet hätte. Im Gegensatz zu den Londonern, die alleine in diesem Jahr schon deren vier erleben mussten, sitzt uns in der Regel keine persönliche Erinnerung an Terroranschläge in den Knochen. Aufgrund der Informations- und Bilderflut, nicht zuletzt über soziale Medien, dürften mittlerweile aber die meisten Menschen dazu tendieren, mit zu grosser Angst auf (vermeintliche) Bedrohungen zu reagieren.

Es ist genau das, was Terroristen wollen. Nirgends soll man sich mehr sicher fühlen. Bis zum Freitag verwies ich bei Diskussionen zum Thema stets auf die Fakten. Diese besagen, dass es in Westeuropa in den 1970er- und 1980er-Jahren deutlich mehr Terrortote gab als in jüngster Vergangenheit. Gemäss Statistik ist es wahrscheinlicher, beim Essen zu ersticken, als bei einem Terroranschlag zu sterben. Sorgt man sich präventiv, tut man weder sich noch seinem Umfeld einen Gefallen, so meine Devise. Das ist sie noch immer. Und doch merke ich, dass der Terror für mich den abstrakten Charakter verloren hat.

Es hat eine zynische Note, dass ich dies anhand eines eigentlichen Nicht-Ereignisses feststellen muss. Und ich schäme mich fast dafür, dass ich am gleichen Tag vor inexistenten Angreifern geflüchtet bin, an dem auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel über 300 Personen niedergemetzelt wurden. Was fabulieren wir hier über die psychologischen Auswirkungen von glücklicherweise immer noch seltenen Anschlägen, während andernorts jeden Tag Gefahr herrscht?

Was bleibt, ist ein ungutes Gefühl. Eine Mischung aus «nochmals Glück gehabt» und «wie traurig, dass sich der Terror in unseren Köpfen festgesetzt hat». Ich werde mich auch künftig in der Öffentlichkeit nicht anders verhalten – aber es fällt mir schwerer als vor jenen bangen Minuten in Londons City.