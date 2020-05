Über welche Lockerung freuen Sie sich heute besonders? Das sind die Antworten unserer Leser am Montag

Ab dem 11. Mai lockert der Bundesrat weitere Massnahmen, die wegen des Coronavirus verhängt wurden.

So findet ab Montag wieder Schule in Klassenzimmern statt, es gibt wieder Wochenmärkte, es darf wieder in Fitness-Studios trainiert werden und der öffentliche Verkehr läuft wieder im Normalbetrieb.

Dass man sich nach Wochen der Umstellung und Anpassung auf die eine oder andere Lockerung besonders freut, zeigen die Antworten unserer Leserinnen und Leser auf unsere Tagesfrage: Wir wollten am Montag von ihnen wissen, über welche neue Lockerung sie sich besonders freuen würden. Leserin Sabrina ging als erstes in den Buchladen, Rosmarie freut sich, dass die Kinder wieder in die Schule dürfen. Lesen Sie alle Antworten, die wir in unserer Umfrage auf Facebook erhalten haben, im Folgenden als Zitate: