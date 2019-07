In der aktuellen Hitzewelle werden nicht nur die Tage extrem heiss, sondern auch die Nächte. Für viele ist an einen erholsamen Schlaf gar nicht mehr zu denken: Schwitzig liegt man nachts im Bett und bekommt kein Auge zu, durch das offene Fenster dringt nicht das kleinste Lüftchen.

An eine Abkühlung ist wenn, dann erst in den Morgenstunden zu denken. Die ideale Schlafzimmertemperatur liegt bei 15 bis 18 Grad, raten Experten. Alles, was oberhalb von 20 bis 21 Grad liegt, empfinden viele bereits als unangenehm.

Wie kann man da Abhilfe schaffen? Wir haben unsere Leserinnen und Leser auf Facebook gefragt. Das sind die Antworten – ergänzt durch ein paar Tipps aus der Redaktion.

1. Räume einbunkern

Wenn möglich, dunkeln Sie bei grosser Hitze Ihre Wohnräume ab, allen voran das Schlafzimmer. Fenster sollten gekippt oder ganz geschlossen werden. Auch wenn die Luft etwas stickig wird, bleibt sie kühler als bei offenen Fenstern, Vorhängen und Storen.

2. Feuchte Bettwäsche

Besprühen Sie vor dem Zubettgenen Kissen und Laken mit einem Wasser-Zerstäuber, wie Sie ihn etwa zum Bügeln benutzen. Das sorgt für angenehme Frische.

3. Nasse Tücher aufhängen

Machen Sie Handtücher oder Laken nass und hängen Sie sie im Schlafzimmer auf, etwa vors Fenster oder über Stühle. Das kühlt den Raum etwas ab.

4. Kühl-Flasche

Machen Sie sich eine Kühl- statt einer Wärm-Flasche. Das Prinzip ist das gleiche: Füllen Sie eine Wärmflasche mit kaltem Wasser und legen Sie sie ein paar Stunden vor dem Zubettgehen in den Kühlschrank. Zu den Füssen oder an die Beine drapiert, senkt die Kühl-Flasche die Körpertemperatur etwas ab.