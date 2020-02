Tote Stars performen wieder auf der Bühne – gehört ihnen die Zukunft?

Wenn die Pop-Queen ins Scheinwerferlicht der Bühne tritt und die ersten Töne von «Saving All My Love for You» erklingen, dann ist das ein Moment voller Magie: Nicht weniger als die Auferstehung einer grossen Sängerin. Vor acht Jahren verstarb Whitney Houston, seit dieser Woche ist sie wieder auf Tour. Sie ist zurück, nicht als Geist, aber als Hologramm (wie in diesem Video zu sehen ist).

Whitney Houston ist zwar nicht der erste Popstar, der als Hologramm aufersteht, aber es ist der bekannteste, der gleich eine ganze Tour spielt. Bereits 2012 erschien Tupac Shakur, sechzehn Jahre nach seiner Ermordung, auf der Bühne eines Hip-Hop-Festivals in Kalifornien. Es folgten Michael Jackson (gestorben 2009), die Opernsängerin Maria Callas (gestorben 1977) und der Country-Sänger Roy Orbison (gestorben 1988). Besonders gruselig: der Auftritt des mexikanischen Popsängers Juan Gabriel, der an seiner eigenen Beerdigung als Hologramm erschien. Firma sichert sich Rechte an 400 verstorbenen Stars Und nun also Whitney Houston. Ihre Auferstehung löste nicht nur Begeisterung aus. «Lasst sie doch in Frieden ruhen», twitterte ein Fan. Die Schwester der Sängerin beteuert in US-Medien, dass die Tour genau im Sinne von Whitney gewesen wäre. Natürlich geht es bei der Sache auch um Geld: Über 75 Franken kosten die Tickets – einem toten Popstar zuzusehen, scheint ebenso teuer zu sein wie einem lebendigen. Doch die Tour ist nicht wunschgemäss gestartet. Das erste Konzert am vergangenen Dienstag in der City Hall im britischen Sheffield war nicht ausverkauft. Kurz danach wurde bekannt, dass die für den 19. März in Zürich geplante Show abgesagt ist. Den Grund «unvermeidbare Änderungen im Tour-Verlauf» will man bei einem Hologramm nicht so ganz glauben. Dennoch: 2020 ist das Jahr der Auferstehung. Auch James Dean wird bald wieder bei uns sein. Der Rebell aus den 50er-Jahren, der nach seinem Autounfall zum Idol der Jugend wurde, soll im Vietnamkrieg-Drama «Finding Jack» eine tragende Rolle spielen.

Das wirft Fragen auf. Eine geht so: Mal angenommen, der James Dean 2020 legt eine unwiderstehliche schauspielerische Leistung hin, wer hat dann Anrecht auf den Oscar? Der verstorbene James Dean, der namenlose Schauspieler, der ihm seinen Körper zur Verfügung stellt, oder die Techniker, die alles zusammenfügen? Technisch geht die Auferstehung so: Ein Schauspieler übernimmt den Part von James Dean, nachträglich werden sein Gesicht und sein Körper durch jene des verstorbenen Stars aus den 50er-Jahren ersetzt. Als Grundlage dafür dienen alte Filme und anderes Archivmaterial. Computer Generated Imagery, kurz GCI, nennt sich das Verfahren auch. Was im Film funktioniert, klappt auch auf der Bühne. Hier werden die mittels GCI erstellten Filmaufnahmen der verstorbenen Sänger auf eine dünne Spezialfolie projiziert. Im richtigen Licht erscheinen sie dann als dreidimensionale Hologramme. Dass verstorbene Stars auferstehen, scheint bestens in unsere Zeit zu passen. Wenn keine CDs mehr verkauft werden, aber mit Konzerten viel Geld verdient werden kann, dann drängen auch die Toten zurück auf die Bühne. Und wer schafft es heute überhaupt noch, die grosse Masse anzuziehen und ein Stadion zu füllen? Die Rolling Stones, The Who und Aerosmith wird es in zehn Jahren kaum mehr geben. Vielleicht ist es leichter, sie als Hologramme auferstehen zu lassen, als für ein mit Netflix und Spotify sozialisiertes Publikum von Individualisten neue zu erschaffen. Im Film dominiert der Fortsetzungswahn. Gedacht und geplant wird nicht mehr in einzelnen Filmen, sondern in Serien. Der Tod eines Schauspielers mag vielleicht seinem Leben ein Ende setzen, nicht aber dem ganzen Projekt. Als der Schauspieler Paul Walker 2013 bei einem Autounfall tödlich verunglückte, hiess das nicht, dass er nicht nach wie vor Teil der Serie «Fast and Furious» sein konnte (wie im folgendn Video zu sehen ist).