Was für eine Seuche! Öffentlich einem Menschen die Liebe gestehen und vor zigtausend Schockgefrorenen zu fragen: «Willst du meine Frau/mein Mann/usw. werden?» Das ist Gefühlsnötigung unter Komplizenschaft. Das ist nicht Herzdrücken, sondern Herzpressen. Die Angebeteten mögen an Tränen ersticken. Und wer daneben an Brechreiz erstickt, ungefragt, kümmert keinen der Egoisten.

Vor acht Jahren war ein Heiratsantrag am Fernsehen derart peinlich über die Bühne gegangen, dass alle erleichtert geseufzt hatten: «Endlich! Das war echt zu viel des Bleizuckers. Nun sind alle geheilt davon.» Pustekuchen. Am Samstag wiederholte Sven Epiney das ranzige Rührstück. Kippte vor den Kameras seinen Liebsten in einen Glamour-und-Schnulzen-Shredder, aus dem es keine Rettung gibt, als halb ohnmächtig «Ja» zu japsen.

Aber was tun wir, die Rettungslosen am Schirm? Im naiven Glauben, samstagabends vom Familienfernsehen geschützt zu werden? Uns packte die Lust, zur Motorsäge zu greifen. Immerhin bereicherte uns Epiney um eine letzte Enttäuschung: Die Homosexuellen sind endgültig im allgemeinen Gefühlsspiessertum angekommen. Und spätestens jetzt nicht mehr von anderen zu unterscheiden.