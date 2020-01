Sorge wegen Coronavirus: Wie diese fünf Krankheiten um den Globus gingen und wie die Schweiz betroffen war

Krankheitsbild: Die ersten Symptome ähneln einer saisonalen Grippe. Die Krankheit kann sich aber zu einer Lungenentzündung entwickeln, die im schlimmsten Fall zum Tod führt.

Verbreitung und Stand heute: Erstmals beobachtet wurde Sars 2002 in Südchina. Im Zuge einer weltweiten Epidemie steckten sich in den darauffolgenden zwei Jahren 8100 Personen in 32 Ländern an. Hauptsächlich betroffen waren China und Hong Kong, aber auch in Kanada, Taiwan, Singapur, Vietnam und den USA gab es Fälle. In der Schweiz wurden laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit im Frühjahr 2003 30 Verdachtsfälle gemeldet. Alle Labortests waren jedoch negativ. Seit Mitte 2004 sind weltweit keine Sars-Fälle mehr verzeichnet worden.

Vorbeugung: Eine Impfung oder eine spezifische Behandlung gibt es nicht.

3. Mers (Middle East Respiratory Syndrome)