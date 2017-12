Am frühen Morgen bin ich auf einer Pirschfahrt im Ranthambore Nationalpark im nördlichen Indien. Tiger zu fotografieren, ist kein einfaches Unterfangen. Sie sind fast ausgerottet, es gibt in ganz Asien nur noch etwa viertausend Exemplare der wunderschönen Raubkatzen. Es ist ruhig, nur die Schreie von wilden Pfauen durchbrechen von Zeit zu Zeit die Stille. Mein Guide hält plötzlich den Jeep an, weil er das Kreischen von Affen hört. «Die Tiere warnen sich gegenseitig durch Rufe, wenn ein Tiger unterwegs ist», flüstert er und fährt mit hoher Geschwindigkeit zu einer Lichtung. Da ist er – ein prächtiger Tiger trinkt an einem Wasserloch.

Die Szene erinnert mich an den Film «Dschungelbuch». «Was bedeutet eigentlich der Name Shir Khan?», frage ich. «Shir Khan kommt aus dem Persischen und bedeutet Tiger (Shir) und Herrscher (Khan), also Tiger-Herrscher», ist seine Antwort. «Ja, er ist wahrlich ein König», denke ich.

Die letzten Drachen dieser Welt