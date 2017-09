Die Beatles und ihr «Sgt. Pepper»-Album in allen Ehren. Und es mag auch noch etwas Glitzer auf Brian Wilson und sein «Pet Sounds»-Albümlein fallen. Aber der Sommer 1967 gehörte einer Band aus dem Nichts mit einem komischen Namen, in komischer Besetzung (Hammond und Piano), aber mit einem Song, der rauf- und runtergedudelt wurde. Man darf nicht vergessen, dass 1967 nicht nur der «Summer of Love» war, sondern auch der Sommer des Transistorradios. Und so war den ganzen Sommer hindurch überall und immer wieder das eingängige OrgelIntro zu hören. Darauf folgte ein getragenes Stück Musik, toll gesungen, aber was der Text bedeutete, durfte man nicht fragen. Das war «A Whiter Shade of Pale» von Procol Harum.

Die Single blieb fünf Wochen auf Nummer 1 der englischen Charts und erreichte die Top 5 in fast allen Ländern der Erde. Wie viele Exemplare verkauft wurden, lässt sich heute schwer sagen. Offiziell hält Elton John mit «Candle in the Wind» (1997) mit 4,9 Millionen verkauften Singles den Rekord in Grossbritannien. Also dürften die 6 Millionen, die 1978 bei der dritten Goldenen Schallplatte für AWSoP genannt wurden, etwas zu hoch sein. Aber weltweit dürften es bis heute über 16 Millionen Platten gewesen sein. Es soll über 1000 Cover-Versionen geben, aber «95 Prozent davon sind totaler Schrott», schreibt Procol-Chronist Henry Scott-Irvine. Höchstens 25 Versionen seien ansprechend.