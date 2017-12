Träumen am Abgrund

Umso besser für uns. Die weiten Wüsten, die abgelegenen Gebirge, die ausgetrockneten Felsentäler (Wadis): Sie sind menschenleer. Und ein Paradies für Wildcamper, die sich die teuren Suiten in den Hotelpalästen nicht leisten können und lieber den Sternenhimmel bewundern als Bauchtänze aus folkloristisch aufgemotzten 1001-Nacht-Abendvorführungen. Als wir am Abgrund des Wadi An Nakhur, der tiefsten Schlucht des Nahen Ostens, unser Zelt aufschlagen, fahren gerade die letzten Offroader mit den Tagestouristen davon, die hier für ein paar Selfies in den Graben blickten. Und während sie in der steinigen Weite verschwinden, taucht die Abendsonne die Szenerie am arabischen Grand Canyon in goldenes Licht, das wir ganz für uns allein haben. Keine fünf Meter von unserem Zelt entfernt reisst der Schlund auf. Wir blicken hinein, der Abgrund starrt zurück, die Sonne geht unter, und das Camper-Glück ist perfekt.

Ähnlich ergeht es uns in der kleinen Bucht in Bandar Khayran, dem fjordartigen Küstenabschnitt südlich der Hauptstadt Muskat. Tagsüber dröhnen die Techno-Beats der arabischen Jeunesse dorée von den ankernden Jachten herüber. Am Abend aber, wenn der Menüplan der High-End-Bistros die gut betuchte Jugend zurück an Land lockt, kehrt hier magische Stille ein. Krabben mit in den Wind gereckten roten Klauen huschen seitwärts über den nassen Sand. Unser Feuer, das wenige Meter neben der Brandung auf dem Strand lodert, scheint sie anzuziehen.

Wo alle Strassen enden

Im Wadi Dham westlich der alten Stadt Nizwa, wo die Imame sich in den 50er-Jahren einst erfolglos gegen die Modernisierungsbemühungen des Sultans auflehnten, sind die Lagerfeuerbesucher weniger friedlich. Die Mücken entlang der plätschernden Bachläufe lassen einfach nicht von uns ab. Wir fliehen ins Zelt und schauen durch den Belüftungsspalt, wie der Mond das Tal mit silbernem Schimmer überzieht. Am nächsten Morgen sind die Mücken weg, dafür bedrängen uns wilde Ziegen, die von den Hängen her ins Tal hinunterstürmen, scheinbar direkt auf unser Mango-Frühstück zu. So exquisite Häppchen sind im omanischen Hinterland eine Rarität.