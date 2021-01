Schweizer Holz verfault ungenutzt in den Wäldern – dabei könnte es die Klimabilanz deutlich verbessern

Seit einem Jahr flackert in einem Holzgebäude am Dorfeingang von Eschenbach ein riesiges Feuer, das über ein Fernwärmenetz mehr als hundert Gebäude in der ländlichen Gemeinde im Kanton Luzern beheizt. Für warme Stuben sorgen jährlich 4000 Kubikmeter Holzschnitzel aus den umliegenden Wäldern. Die Holzheizung ist einer der Gründe, weshalb sich Eschenbach das Label als Energiestadt verdient hat. Denn Holzenergie ist CO 2 -neutral: Bei der Verbrennung eines Baumes entsteht gleich viel Kohlenstoffdioxid, wie der Baum während seines Lebens aufgenommen hat. Das heisst, wenn Öl- oder Gasheizungen durch Holzfeue­rungen ersetzt werden, kann CO 2 eingespart werden.

Dennoch wird Holz als erneuerbarer Energieträger kaum genutzt. Zu Unrecht, findet Andreas Keel, Geschäftsleiter des Dachverbands Holzenergie Schweiz:

Mit Holz zu heizen, macht sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn.

Ökologisch, weil fossile Energien ersetzt werden. Ökonomisch, weil eine Holzheizung langfristig rentabel ist – vor allem wenn die Umweltschäden bei Öl- oder Gasheizungen mitberechnet werden. Deshalb verfolgt der Verband das Ziel, den Anteil der Holzenergie am ­Gesamt­energie­bedarf von heute 5 Prozent auf 15 Prozent zu erhöhen. «Damit liessen sich jährlich zusätzlich rund 1,5 Millionen Tonnen CO 2 ein­sparen», so Keel. Bund befürwortet Holzenergie Gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) ist der Gebäudesektor – mit dem grössten Faktor Heizen – für einen Viertel der in der Schweiz ausgestossenen Treibhausgase verantwortlich. Nach wie vor werden 70 Prozent aller Gebäude mit Öl oder Gas beheizt. Die nationale Energiestrategie sieht vor, erneuerbare Energien zu fördern. Dazu zählt die Holzenergie. Sie hat laut Bafu den Vorteil, dass sie Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland schafft. Hinzu kommt, dass die Schweiz mit dem Umstieg von Öl auf Holz weniger abhängig ist von Importen, da die Holzversorgung in der Schweiz sichergestellt werden kann. Auch das Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt den Ausbau der Holzenergie. Das BFE geht zurzeit davon aus, dass jährlich 1 bis 3 Millionen Kubikmeter Holz mehr genutzt werden könnten.

Wie viel verträgt der Wald? Es scheint auf der Hand zu liegen, dass der Wald mit dem Ausbau der Holzenergie stärker genutzt wird. «Nicht zwingend», sagt Patrik Hofer. Er

ist Förster in Schwarzenberg LU und Geschäftsführer des Verbands

des Schweizer Forstpersonals. Der ­Verband macht seit vergangenem ­Sommer mit dem ­Begriff «Wood­waste» auf ein verbreitetes Problem auf­merksam: Um den Wald zu pflegen und die Ausbreitung des Borkenkä­fers zu verhindern, müssen Bäume ­gefällt werden. Seit einigen Jahren ­sehen sich Forstbetriebe al­lerdings gezwun­gen, bereits geschla­genes Holz im Wald liegen und ver­rotten zu lassen. Aus finanziellen ­Gründen, wie Hofer erklärt:

Vielenorts lohnt es sich nicht, das Holz auf­zubereiten und aus dem Wald zu holen. Der Preis, den man dafür ­erhält, ist ­tiefer als die Kosten, die für das Fällen und Aufberei­ten an­fallen.

Hinzu komme, dass der Schweizer Markt für ­Nutzholz übersättigt sei. Die Aus­breitung des Borken­käfers verstärkt das Problem: «Es ist zu viel ­Käferholz vor­handen, das zu wenig nachgefragt wird. Dabei kann man es genau gleich gut nutzen wie Holz ohne Käferbefall.» «Unter dem Begriff ‹Woodwaste›», sagt Patrik Hofer, «wollen wir die Bevölkerung aufklären, dass wir die ­Umwelt schonen, wenn wir Holz kaskadenmässig verwerten.» Unter kaskadenmässiger Nutzung versteht man die Verwertung von Holz in mehreren Schritten – es wird immer dort eingesetzt, wo die Wertschöpfung am grössten ist. Umweltverbände sehen Potenzial Bei den Naturschutzverbänden stösst der Plan, die Holzenergie auszubauen, nicht grundsätzlich auf Ablehnung, wie Urs Tester, Abteilungsleiter Biotope und Arten bei Pro Natura, sagt: «Wenn das am richtigen Ort und auf die richtige Weise geschieht, könnte im Schweizer Wald mehr Holz genutzt werden.» Wichtig sei, dass bei jedem Holzschlag Rücksicht auf die Pflanzen und Tiere genommen werde. Denn sie seien auf Totholz angewiesen. Mit der Waldpolitik 2020 hat sich der Bund zum Ziel gesetzt, das Potenzial des nachhaltig nutzbaren Holzes auszuschöpfen. Gelungen ist das nicht, wie der Appenzeller CVP-Ständerat Daniel Fässler sagt: «Das Ziel wurde bei weitem verfehlt.» Der Ständerat und Präsident von Wald Schweiz ist überzeugt:

Ohne den Wald zu übernutzen, könnten in unserem Land jährlich 3 Millionen Kubikmeter mehr geerntet werden.

Das entspricht der anderthalbfachen Menge des heute genutzten Holzes. Fässler merkt an, dass in vielen Regionen der Schweiz Wälder ungenutzt überaltern und damit anfälliger werden für Krankheiten oder den Borkenkäfer. Deshalb hat Fässler im Juni 2020 eine Motion eingereicht, die verlangt, dem Verlustgeschäft in der Waldpflege entgegenzuwirken. Der Ständerat hat sie angenommen, der Nationalrat hat darüber noch nicht diskutiert.

Wärme für 400 Haushalte Forstverbände, Bundesämter und Politiker sind sich einig, dass Holzenergie in der Schweiz ausgebaut werden soll. Auch in Eschenbach tut sich etwas. Albert Amstutz ist Geschäftsführer des Energieverbunds Eschenbach, der die Holzfeuerungsanlage betreut. Er sagt: «In den nächsten Jahren bauen wir das Fernwärmenetz weiter aus.» Derzeit ist ein Heizkessel in Betrieb, in fünf Jahren sollen drei Heizkessel knapp 400 Haushalte mit Wärme versorgen. Amstutz hofft, dass das Projekt Nachahmer findet:

Wir sind überzeugt, dass die Wärmeproduktion mit Holz einen wichtigen Beitrag leisten kann, die Klimaziele des Bundes zu erreichen.

