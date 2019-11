Schweizer Forscher entdecken die Schwachstellen des Malaria-Parasiten

Die Dimension der Malaria ist riesig. Etwa 210 Millionen Menschen sind von der Krankheit betroffen und etwa 435'000 Menschen, so viel wie in der ganzen Agglomeration Zürich wohnen, sterben jedes Jahr an Malaria. Deutlich am meisten betroffen ist Afrika. Südlich der Sahara werden heute über 90 Prozent der Malaria-Fälle verzeichnet.

Der Parasit macht krank

Übertragen wird die Infektionskrankheit durch den Stich von Moskitos. Doch eigentlich ist nicht die Mücke schuld, sondern der Parasit Plasmodium, den die Insekten in sich tragen. Dementsprechend wird nach Mitteln gesucht, um den Parasiten zu bekämpfen und nicht nur die Moskitos. Dabei ist unter Leitung von Volker Heussler vom Institut für Zellbiologie der Universität Bern ein Durchbruch in der Malariaforschung gelungen.

Ziel der Forschung war der Parasit, dessen Genom, also das gesamte Erbgut, mit etwa 5000 Genen relativ klein ist. Im Gegensatz zu menschlichen Zellen verfügen Plasmodium-Parasiten von jedem Gen nur über eine einzelne Kopie. Da reicht es schon, aus dem ganzen Erbgut ein Gen zu entfernen, um eine Veränderung zu erreichen.

Das haben sich die Berner Forscher zusammen mit Wissenschaftern des Sanger-Instituts in Grossbritannien zu Nutze gemacht. Sie haben nach Schwachstellen des Erregers gesucht und sie auch gefunden. Professor Heussler erklärt: