Schweiss darf sein: Dem Gang ins Fitnesscenter steht (fast) nichts mehr im Weg – darauf müssen Sie achten

1. Der Schweiss im Fitnesscenter ist kein Problem.

«Schweiss selber hat keine Viren drin», sagt Huldrych Günthard, leitender Arzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich. Schweiss kann höchstens dann ein Problem werden, wenn er sich beim Sport treiben mit Schleim vermischt und ins Gesicht gestrichen wird. So kann es zu Schmierinfektionen kommen, weil in der Schweiss-Schleim-Mischung Viren sein können. Schleim und Speichel sind die Körperflüssigkeiten mit den höchsten Virenkonzentrationen. Die Tröpfchen aus dem Speichel sind somit am ansteckendsten, weil sich das Coronavirus zuerst im Nasen-Rachen-Raum ansiedelt.

2. Aerosole sind die winzigsten Tröpfchen, die wir beim Sprechen ausatmen. Für eine Ansteckung im Fitnesscenter reichen sie nicht.

Beim Sport kommen wir mächtig ins Atmen. Tröpfchen fliegen damit etwas weiter als bei einer ruhigen Tischdiskussion. Die zwei Meter Abstand im Fitnesscenter sind also wichtig. Vor den Aerosolen braucht man sich aber nicht zu fürchten. «Ich glaube generell nicht, dass Aerosole bei Sars-CoV-2 eine grosse Rolle spielen. Wären diese wichtig, hätten wir höchstwahrscheinlich noch viel mehr Infektionen», sagt Huldrych Günthard. Ansteckungen passieren über die grösseren Tröpfchen, die beim Niesen und Husten entstehen.