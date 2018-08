Tage lang Temperaturen von über 30 Grad. Viel Trinken ist wichtig. Und Abkühlung ist äusserst willkommen. Manche Arbeitsplätze oder auch die Räume zuhause haben keine Klimaanlage. Wer die Fenster öffnet, dem windet es auch nicht gerade kühl entgegen.

Der Ventilator bringt immerhin die Luft in einem Raum in Bewegung. Aber kühl wirds trotzdem nicht wirklich. Vor sich hin schwitzen ist die Folge. Was dagegen tun? Da gibt es im Internet wunderbare Livehacks, wie beispielsweise diese hier:

1. Ventilator und Eis

Was dazu benötigt wird: Zwei 5dl-Petflaschen, ein Japanmesser, etwas fürs Löcher bohren, ein Ventilator und Eis.

Zuerst wird mit dem Japanmesser der Boden der Flaschen beinahe abgetrennt. Danach werden rundherum Löcher ins Plastik gestochen oder reingebrannt – je nach dem, was Sie zur Verfügung haben. Es geht auch ohne Löcher.

Danach werden die Flaschen kopfüber mit Draht an den Ventilator angebracht und mit Eiswürfeln gefüllt. Ventilator anlassen und Kühle geniessen, bis die Würfel geschmolzen sind. Das geschmolzene Eis kann durch den Deckel einfach abgelassen werden. So gibt es Platz für neues Eis.