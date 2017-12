3 Du sollst die Kinder nicht mit Zucker versorgen

Für die Kinder wars ein Festessen, für die Zahnfeen der alljährliche Horror: der Chlaussack. Prall gefüllt mit Schokolade, Guetzli und Grittibänzen. Mandarinen oder Erdnüsse dienten nur zur Dekoration. In Zeiten, wo Fitnessmodels und Veganer überhandnehmen, müssen die Chläuse ihre Ware anpassen. Merks dir Samichlaus: Es gibt auch vegane Schokolade. Und natürlich zuckerarm.

4 Du sollst keinen schweren Sack tragen

Pro Abend unzählige Male wird der Chlaussack geschultert und dann erst noch einseitig getragen. Das ist Gift für jede Wirbelsäule. Nicht selten muss der Schmutzli danach zum Chiropraktiker. Und in den Weihnachtstagen findet sich nicht so leicht ein Termin. Man kanns den Kindern ehrlich sagen, denn der Samichlaus und sein Schmutzli sind Vorbilder fürs Leben: «Schaut, da parkieren die beiden gerade ihr Auto vor der Haustür, damit die schwere Last ihren Rücken keine Langzeitschäden zufügt.»

5 Du sollst die Kinder nicht das ganze Jahr überwachen

«Der Samichlaus sieht alles», sagten die Eltern früher und setzten ihren Kindern damit einen Big Brother in den Nacken. Damit sind psychische Störungen vorprogrammiert. Wie soll das Kind ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, wenn es sich ständig kontrolliert fühlt? Glücklicherweise begriffen die meisten Kinder früher schnell, dass der Samichlaus und sein Schmutzli nicht immer überall sein können. Heute ist so eine Überwachung viel einfacher: Der Schmutzli klickt sich durch die Facebook-Profile und hackt sich in die Live-Kamera im Kinderzimmer. Pech, wenn die Kamera dann grad zeigt, wie Yannik die Legoburg seines Bruders einreisst. Lasst das, ihr Schmutzlis und Chlausen, denn am 6. Dezember dürft ihrs eh nicht gegen die Kinder verwenden. Siehe Gebot 1.

6 Du sollst die Kinder nicht auf den Schoss nehmen

«Nur wenn die Eltern ein Erinnerungsfoto möchten, holen wir das Kind auf unser Knie», sagt Dölf Hitz, langjähriger Präsident der St. Nikolausgesellschaft in Zürich. Die Zeiten sind vorbei, als das Kind sein Versli auf dem Schoss des Chlauses vorgetragen hat. Die Debatte um sexuelle Belästigung hat die Samichläuse sensibilisiert. Um Missverständnissen vorzubeugen, erfindet der moderne Samichlaus auch einmal eine mehr oder weniger originelle Ausrede à la «mein Bein tut weh», wie Dölf Hitz erzählt. Sicher ist sicher.

7 Du sollst Hochdeutsch sprechen

Der Samichlaus kann noch so gute Sprüche und Ratschläge raushauen, wenn er nicht verstanden wird, nützen sie nichts. In Krippen und Kindergärten setzt mancher Chlaus auf Hochdeutsch, damit ihn auch wirklich alle verstehen. Angenehmer Nebeneffekt: Der Samichlaus wirkt autoritärer. Und übrigens: Auf trendige Wörter wie «i bims» oder «napflixen» verzichtet der bedachte Chlaus. Denn welches Kind kauft einem bärtigen Mann schon ab, dass er jeden Trend mitmacht.

