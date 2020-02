Rijeka, die südliche Kulturhauptstadt Europas wacht auf

Dass Rijeka (zu Deutsch: «Fluss») zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt wurde, verdankt sie zum einen ihrer Weltoffenheit. Das Motto des Festjahrs heisst nicht von ungefähr «Hafen der Vielfalt»: Die Stadt gilt als progressiver und toleranter als der katholisch-konservative Rest Kroatiens. Zum anderen hat Rijeka eine reiche, von stetem Wandel geprägte Geschichte. An der Schnittstelle von Mittel- und Südosteuropa gelegen, wurde die Stadt allein während des 20. Jahrhunderts von sieben verschiedenen Mächten verwaltet und spiegelt damit die politischen Verwerfungen Europas der letzten 120 Jahre wider.

In Rijeka dominieren rostige Hafenkräne, stillgelegte Fabriken und Plattenbauten aus der Ära Jugoslawiens das Stadtbild. Hier und da schimmert in Gestalt prunkvoller Bauten der Glanz einer längst vergangenen Zeit durch, als die Stadt unter der Herrschaft Österreich-Ungarns seine goldene Ära erlebte.

Vor dem Ersten Weltkrieg und unter ungarischer Verwaltung trug die Stadt den italienischen Namen Fiume, was ebenfalls «Fluss» heisst. Ungarn baute Fiume zu einem der grössten Mittelmeerhäfen aus, wodurch die Stadt zu einem Schmelztiegel benachbarter Kulturen und Völker wurde. Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie folgte eine unabhängige Republik unter Freischärlern, ein Freistaat, eine Annexion durch das faschistische Italien und eine Besetzung durch die deutsche Wehrmacht.

Wer heute durch Rijeka wandelt, kann die wechselhafte Geschichte der Stadt an der Architektur ablesen: an dem bunten Nebeneinander von Barock, Jugendstil und Brutalismus. Rund zwanzig Millionen Euro bekam die Stadt von der Europäischen Union für die Erhaltung seines sanierungsbedürftigen architektonischen Schatzes. Eine Reihe industrieller Ruinen werden derzeit renoviert und in Treffpunkte und Kulturstätten verwandelt, wie zum Beispiel der Rikard-Bencic-­Fabrikkomplex. Er wird künftig das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek, ein Kinderzentrum und das Museum für moderne Kunst beherbergen. Das ehrgeizigste Sanierungsprojekt der Stadt ist Titos ehemalige Privatyacht «Galeb» (zu Deutsch: Möwe). Darauf hat der jugoslawische Herrscher Staatsgäste und Stars wie Kirk Douglas und Sophia Loren empfangen. Aus dem rostigen Wrack soll bis 2021 ein Museum werden.

Ihr Festjahr hat die Stadt mit einer fulminanten Freiluftoper eröffnet, welche die industriellen Ursprünge Rijekas würdigt. Der nächste Höhepunkt findet an diesem Wochenende mit dem grossen Karnevalsumzug statt. Der städtische Karneval ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und findet in diesem Jahr unter Mitwirkung zahlreicher internationaler Gruppen statt.

Bis Ende des Jahres stehen 450 kulturelle Anlässe auf dem Programm, darunter Aufführungen von Richard Wagners Oper «Tristan und Isolde» im Kroatischen Nationaltheater, eine Kunstausstellung über die Arbeiten des jungen Gustav Klimt in Rijeka, zwei Konferenzen, die sich mit der Geschichte der Stadt vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befassen und ein Filmfestival, das um die Themen Totalitarismus und Macht kreist.

