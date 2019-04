Tipps für Einzelhaushalte gegen Food Waste

Tipp 1: Food Sharing In der heutigen Zeit wird fast alles geteilt, was geteilt werden kann; Autos, Gärten, Wohnungen, Taschen, und und und. Warum sollte das nicht auch bei Lebensmitteln funktionieren? Suchen Sie sich einen Single in Ihrem Quartier oder gar im selben Wohnhaus und kaufen sie einmal wöchentlich mit ihm ein. Danach teilt man die Riesenpackung Härdöpfel oder den Megakürbis brüderlich auf oder bricht das Baguette entzwei. Und vielleicht weckt ein solcher Einkaufsbummel mit dem neusten Tratsch aus dem Quartier ja auch die Lust, gemeinsam an den Herd zu stehen. Umso besser.

Tipp 2: Reste-Verwertung Einen Viertel von einer Peperoni und einen halben Apfel im Kühlschrank – und keine Idee, was damit anfangen? Übrig gebliebenes Gemüse und Obstreste können am nächsten Tag in den Salat geschnippelt werden. Im Sommer geben auch das letzte kleine Stück Wassermelone und der angebrochene Feta ein leckeres Paar ab. Und anstatt die Chips- und Nüsslireste von der Party vom Wochenende in den Müll zu werfen, zerkrümelt man sie zwischen den Fingern oder im Mörser, streut sie zum Schluss über den Salat und erhält damit ein Knuspertopping.

Tipp 3: Ganzes Gemüse Anstatt in mit viel Plastik eingepackte und deutlich teurere Singleportionen zu investieren, kaufen Sie lieber einen ganzen Kürbis, Wirsing oder Blumenkohl ein. Der Kürbis lässt sich, in kleine Stücke geschnitten, im Gefrierbeutel in 3 Portionen einfrieren – dabei aber darauf achten, dass die Luft ganz aus dem Beutel raus ist. So lässt sich mit allerlei Arten von Gemüse verfahren. Der Wirsing bedarf indes ein bisschen mehr an Vorbereitung: In Streifen schneiden, in kochendem Wasser 1 Minute blanchieren. Anschliessend abschrecken und mit einem Küchentuch trocknen. In vier Portionen einfrieren.

Tipp 4: Kartoffeln Sogar jemand Alleinstehendes wird mit einer Zwei-Kilo-Packung Kartoffeln fertig – wenn man weiss, wie man sie richtig lagert. Die Knollen nach dem Einkauf kühl, das heisst zwischen 4 und 8 Grad, lagern, am besten an einem dunkeln Ort und in einem luftdurchlässigen Gefäss oder Beutel, wie zum Beispiel einem Leinensack oder einer Holzkiste. So bleiben die Kartoffeln locker drei Wochen gut in Form. Gschwellti halten sich im Kühlschrank in einer verschliessbaren Dose ungefähr drei Tage und lassen sich prima zum Salat oder zum Kartoffelstock weiterverarbeiten.

Tipp 5: Kräuter Ärgerlich: Bei vielen Rezepten wird nach einem Zweig Rosmarin, einem halben Strauss Peterli oder einer Handvoll frischem Koriander verlangt. Der Rest welkt im Kühlschrank schnell vor sich hin und wird im Nu unbrauchbar. Länger haltbar werden die Kräuterreste, wenn man sie in ein Glas mit Wasser stellt, einen Gefrierbeutel als Haube darüber stülpt und dann im Kühlschrank lagert. Am besten aber, Sie kaufen ein ganzes Kräutertöpfchen und stellen es auf den Fenstersims. Und wer viele Kräuter-Überbleibsel und einen Rest Quark im Kühlschrank hat, macht einen feinen Dip daraus.

Tipp 6: Fleisch und Fisch Hackfleisch gibt es meist nur ab 400 Gramm abgepackt. Da es schnell verdirbt, sollte die Portion aufgeteilt werden, wenn nicht alles aufs Mal gegessen wird. So geht’s: Das Hackfleisch flachdrücken, in einen Gefrierbeutel geben, Luft herausdrücken, verschliessen und ins Tiefkühlfach. Zum Auftauen das Hackfleisch in den Kühlschrank legen. Auch Pouletbrüstli gibt es im kleinen Supermarkt nie einzeln verpackt, sondern meist in 2er- oder 4er-Packungen. Doch auch Poulet hält sich im Kühlschrank lediglich ein bis zwei Tage; Fisch sogar höchstens einen Tag. Vor dem Einfrieren das Poulet oder den Fisch mit kaltem Wasser abspülen, trockentupfen, und in einen Gefrierbeutel legen. Auch hier ist wichtig, dass die Luft aus dem Beutel ganz raus ist. Danach gut verschliessen.

Tipp 7: Milchprodukte Singles kennen die Misere nur zu gut: Milchprodukte wie etwa Quark oder Mascarpone werden meist nur in 500-Gramm-Töpfen angeboten. Ist eine Packung angebrochen, sollte sie in eine dicht schliessbare Dose umgefüllt werden. So lässt sich das Produkt übrigens auch problemlos einfrieren.