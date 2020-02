Rassentrennung in den USA: «Ich wollte nicht mehr behandelt werden wie ein Untermensch»

Plötzlich waren sie da. Am 2. Februar 1960, gegen 10 Uhr in der Früh, betraten vier afroamerikanische Studenten ein Schnellrestaurant in Greensboro (North Carolina) und nahmen an der Theke Platz. Sie wollten sich einen Kaffee für 10 Cents bestellen oder ein Club-Sandwich für 45 Cents – ein simpler Akt, der dennoch gegen die Bestimmungen und Konventionen der Rassentrennung verstiess, die damals in Teilen Amerikas in Kraft waren. Denn die Bar im Schnellimbiss des Billig-Warenhauses Woolworth war Menschen mit heller Hautfarbe vorbehalten. Als das Personal den dunkelhäutigen Teenagern erwartungsgemäss beschied, dass sie an der Theke nicht bedient würden, kündigten diese an, so lange sitzen zu bleiben, bis Woolworth diese Diskriminierung beende. Einer der vier Studenten, der an diesem geschichtsträchtigen Tag mit dabei war: Clarence Henderson, 18 Jahre alt.

«Als ich das Warenhaus an der Elm Street betrat, wusste ich nicht, wie ich Woolworth später verlassen würde – vertikal, in Handschellen, auf dem Weg ins Gefängnis, oder hori­zontal, auf dem Weg ins Spital oder ins Leichenschauhaus. Dies war der Moment, in dem ich mich dazu entschied, von nun an mein Leben in vollen Zügen zu geniessen. Ich wollte nicht mehr behandelt werden wie ein Untermensch.»

Henderson war am 2. Februar von einem Freund rekrutiert worden, mit dem er im Agricultural and Technical College of North Carolina, wie die vornehmlich von Afroamerikanern besuchte Technische Universität in Greensboro hiess, gemeinsam die Schulbank drückte.

«Ich wuchs in Greensboro auf, zuerst in einem rassengetrennten Quartier, anschliessend in einer durchmischten Nachbarschaft. Solche Quartiere waren damals, in den Fünfzigerjahren, in North Carolina eine Ausnahme. Von der 1. Klasse an war ich mit Ezell Blair befreundet, einem der vier A&T-Studenten, die am 1. Februar das Sit-in begonnen hatten. Einen Tag später, an einem Dienstag, sass ich bereits am frühen Morgen im Aufenthaltsbereich der Universitäts­bibliothek. Da tauchte Ezell auf und erzählte mir von den Ereignissen des Vortages.»

Die A&T-Studenten Joseph McNeil, Franklin McCain, David Richmond und Ezell Blair (der sich heute Jibreel Khazan nennt) hatten am Nachmittag des 1. Februar das Sit-in im Woolworth-Schnellrestaurant begonnen – weil sie die Nase voll hatten, ständig diskriminiert zu werden. Konfrontiert mit dem friedlichen Protest, entschied sich der Warenhaus-Manager, den «Lunch Counter» vorzeitig zu schliessen. Gegen 18.30 Uhr verliessen die vier das Restaurant. Bevor sie sich verabschiedeten, sagte einer der Studenten: «Wir kommen wieder.»

«Ezell fragte mich, ob ich beim Sit-in mitmachen wolle. Und das war das erste Mal, dass ich davon hörte. Meine Eltern konnten es sich nicht leisten, mir eine Unterkunft auf dem Campus zu finanzieren. Deshalb wohnte ich immer noch zu Hause und war nicht dabei, als die vier ursprünglichen Demonstranten ihre Pläne schmiedeten. Aber kaum war ich von Ezell rekrutiert worden, machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt von Greens­boro.»

North Carolina galt damals als Aushängeschild des «Neuen Südens»: Ein Staat, der nach vorne schaute und in dem nicht ständig an die Zeit vor dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert erinnert wurde, als 3,95 Millionen der 4,44 Millionen Afroamerikaner versklavt waren. Doch auch der vergleichsweise fortschrittliche Gouverneur von North Carolina war ein Rassist, der am herrschenden System nicht rütteln wollte. Und wie fast alle führenden Politiker im Süden Amerikas gehörte er der Demokratischen Partei an.