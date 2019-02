Vor kurzem gingen die Schweizer Detailhändler bei der Tabakprävention in die Offensive. Valora, Lidl, Denner und Coop unterzeichneten einen freiwilligen Branchenkodex und verpflichteten sich, keine Tabakprodukte an Minderjährige zu verkaufen. Nun geht es einem weiteren Genussmittel an den Kragen: Die Supermarktkette Spar verkauft per sofort als erster Schweizer Detailhändler keine Energydrinks mehr an unter 14-jährige Kinder. Damit seien alle Getränke mit einem erhöhten Koffeingehalt, also 150 mg pro Liter, gemeint. Diese seien jeweils mit dem Hinweis versehen: «Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen.»

Man wolle damit Kinder ermutigen, eine gesündere Getränkewahl zu treffen, lässt sich der Schweizer Spar-Chef Rob Philipson in einem Communiqué zitieren. Die Artikel sind so wie alkoholische Getränke mit einem Stopp beim Scannen an der Kasse hinterlegt. So kann das das Personal einen Ausweis der jungen Kunden verlangen. «Sollte das Kind keinen Ausweis mit sich tragen, wird nach Vertrauen gehandelt», sagt eine Sprecherin auf Nachfrage.