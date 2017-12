Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern?

Die Zahl junger Schweizer Männer mit vollendetem Suizid ist gegenüber jungen Frauen dreimal so hoch. Bei Mädchen und jungen Frauen sind jedoch Suizidversuche und -gedanken häufiger. Auch unterscheiden sie sich bei der Wahl der Mittel zur Selbstverletzung und zum vollendeten Suizid. Dies hängt unter anderem mit einem weiteren begünstigenden Faktor für suizidale Verhaltensweisen zusammen: der Verfügbarkeit tödlicher Mittel.

Sie sprechen die Verfügbarkeit von tödlichen Mitteln an, die mit als Grund für die hohe Schweizer Suizidrate im europäischen Länder- vergleich gilt. Was tun?

Die Rate in der Schweiz ist in der Tat sehr hoch und vergleichbar mit den nordischen Ländern. Es gilt deshalb, durch verschiedene Massnahmen die Verfügbarkeit von tödlichen Mitteln einzuschränken. So wurden schon erfolgreich Brücken gesichert, die Zahl von Schusswaffen vermindert oder die Abgabe von gewissen Medikamenten begrenzt. Aus soziologischer Perspek- tive wird als weiterer Grund die sehr individualisierte Gesellschaft genannt. Unterstützende Familienstrukturen sind hier in der Schweiz weniger ausgeprägt als anderswo.

Wie kann die Suizidrate weiter gesenkt werden?

Es gilt, verschiedene Wege zu beschreiten. Schlüsselpersonen wie Lehrer, Ausbildner und Eltern müssten sensibilisiert und aufgeklärt werden. Entsprechend baut das Suizid-Netz Aargau ein Programm zur Jugendsuizidprävention auf. Denn nach wie vor braucht es mehr Wissen zu diesem leider oft tabuisierten Thema. Noch kursieren zu viele Mythen. Beispielsweise die Ansicht: «Menschen, die von Suizid sprechen, tun es nicht.» Oder: «Mit jemandem über Suizid sprechen, verleitet erst recht dazu.» Hierzu wird das Suizid-Netz Aargau eine Kampagne lancieren. Denn nach wie vor braucht es mehr Wissen zu diesem Thema. Die Leute sollen hin- und nicht wegschauen. Suizidalität bei jungen Menschen ist ein wichtiges Thema und sollte bei allen präsent sein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.

Sie raten, das Gespräch mit Betroffenen zu suchen.

Richtig. Kindern und Jugendlichen in einer Krise kann ein vertrauensvolles Gespräch helfen. Am schlimmsten ist es, nichts zu unternehmen, auch wenn Anzeichen wie Traurigkeit, Reizbarkeit, Interessenlosigkeit oder anhaltende Müdigkeit klar ersichtlich sind. Menschen mit Suizidgedanken sind stark ambivalent und das Zünglein an der Waage ist vielmals entscheidend. Es hilft schon viel, die Kinder und Jugendlichen auf ihre Situation anzusprechen und bereits ein Angebot, beispielsweise den schulpsychologischen Dienst oder den Besuch einer psychiatrischen Institution, im Hinterkopf zu haben.