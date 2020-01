Paparazza: Ex-Politiker und Rabenmütter am Lagerfeuer

So könnte man die aktuelle Ausgabe der TV-Realityshow «Das Dschungelcamp» zusammenfassen. Es sind brenzlige Zeiten für den ausrichtenden Sender RTL. Zum Auftakt am Freitag hatte man darum mal schnell 100 000 Euro für die Betroffenen der Katastrophe in Australien gespendet. Allzu grosszügig ist das nicht, wenn man bedenkt, dass der Sender mit einem einzigen Werbespot 95000 Euro verdient. Man muss dieses Ur-Format der Reality-TV-Welt auch gar nicht gut finden, um es zumindest als modernen Ritus zu würdigen. In der grünen Arena werden Promis, die man nicht einmal mehr vom Hörensagen kennt, dem Publikum vorgeführt, respektive sie führen sich allesamt selber vor. Denn erst die Eigenschaft zur Selbstentblössung qualifiziert sie für das Format.