Deshalb entstand vor acht Jahren die Idee einer neuen Fussgängerbrücke. In drei Monaten Bauzeit ist nun laut Hans Lipp, Gemeindeammann von Flühli, ein «Bijoux» entstanden, das am Freitag für die Wanderer freigegeben wurde.

Brücke ist Teil vieler Wanderwege

Die Gemeinde will mit dieser Brücke eine sichere Bachquerung gewährleisten und das Wanderwegnetz aufwerten. Nicht weniger als 14 Wanderrouten führen nun über diese Brücke. Das Projekt ging nicht ohne Einwände über die Bühne. So wurde eine Einsprache eingereicht. Ein Grundstückbesitzer wehrte sich gegen die Zufahrtsstrasse, die zwischen dessen Haus und Schopf vorbeiführt. Er befürchte, dass der Verkehr mit der neuen Brücke zunimmt und wild parkiert werde. Lipp sagt dazu: «Die Gemeinde hat 20 Parkplätze geschaffen. Diese werden bewirtschaftet, auf freiwilliger Basis.» Das Geld erhalte der Einsprecher, so habe man sich gütlich einigen können.

Lipp hofft, dass die Wanderer im Dorf parkieren und den halbstündigen Fussmarsch auf sich nehmen. Vom Parkplatz, hier im Bild,