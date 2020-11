Nett zu sein ist gut für die eigene Gesundheit, aber weniger für die Karriere

Wenn zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, auf einen Tag fallen, dann lohnt es sich, noch mit Verzögerung darüber zu schreiben. Am Freitag, dem 13. (November) traf das kalendarische Unglück auf den «Weltnettigkeitstag» nicht zu verwechseln mit dem «Tag der grundlosen Nettigkeit», der wäre erst am 17. Februar. Letzten Freitag hätten Sie nicht grundlos, sondern einfach nur nett sein sollen, also begründet nett, um sich so tapfer gegen das Unglück zu stemmen. Was gar nicht so einfach ist in diesen Zeiten, wo schon eine verrutschte Maske zu Gehässigkeiten führt und jeder Mitmensch nicht nur eine Nerv-, sondern eine Virenquelle darstellt.

Überhaupt hatte man zuletzt ja den Eindruck, das Konzept der Nettigkeit sei etwas aus der Mode gekommen, sein Image mindestens angekratzt. Vollkommen zu Unrecht, das sehen nicht nur Herr und Frau Knigge so, sondern auch die Wissenschaft.

Freundlichkeit stärkt das Immunsystem

Nett zu sein ist medizinisch evident: Freundlichkeit und altruistisches Verhalten löst im eigenen Körper Prozesse aus, die neben dem Hormon- und dem Herz-Kreislauf-System auch das Immunsystem stärken und so vor Infektionskrankheiten schützen. Diese Prozesse beschreibt der Arzt und Wissenschafter in seinem neuen Buch «Das Gesetz des Ausgleichs – Warum wir besser gute Menschen sind». Huber versteigert sich darin gar zur Aussage, dass Unfreundlichkeit das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, erhöhe. Nun, diese These müsste dringend wissenschaftlich bewiesen werden.

Schon bewiesen ist allerdings, dass sich unfreundliches, egoistisches Verhalten nicht erst im nächsten Leben rächt. Eine freundliche, humorvolle Lebenshaltung verlängert das Leben um bis zu 20 Prozent, besagt eine Studie der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie.