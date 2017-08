Die Kander tost am Fuss des Niesen Richtung Thunersee. Die letzten Tage mit reichlich Gewitterregen haben das Frutigtal wieder ergrünen lassen. Die Wolken hängen noch tief, doch sollte das aufkommende Hoch bald Wirkung zeigen.

In Reichenbach wartet Lukas von Känel (36) in bester körperlicher Verfassung. Der Berufsstrahler ist auch Bergläufer und erreichte im Juni beim legendären Treppenlauf am Niesen den 3. Rang.

Wir fahren ins wildromantische Kiental am Fusse des Blüemlisalpmassives. Die Strasse wird enger, steiniger, Viehzäune versperren kurz den Weg, dann erreichen wir eine kleine Alp. Von jetzt an gehts zu Fuss bergauf durch ein steiles Waldstück.

Der Weg schlängelt sich, es tropft von den Bäumen und auf nasse Wurzeln ist zu achten. Lukas von Känel erzählt vom ersten Kristallfund. Als Kind war er mit seinem Vater, Paul von Känel, ebenso Berufsstrahler, am Planggenstock im Göscheneralptal unterwegs, als der Eingang zur Kluft mit den Riesenkristallen entdeckt wurde. «Mein Vater fand kleine Anzeichen für Kristalle, seilte sich rund 100 Meter ab und stieg dann mit einem leuchtenden Gesicht zu mir zurück», erinnert sich von Känel.