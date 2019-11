Nach vermehrten Unfällen in den letzten Wochen: Gehören Sportwagen auf die Strasse?

«Ich habe aufs Gas gedrückt, dann ist das Heck einfach ausgebrochen», solche Sätze konnte man in den letzten Wochen immer wieder lesen. Unfälle mit leistungsstarken Fahrzeugen auf unseren Strassen haben sich regelrecht gehäuft.

Bei fast allen liegt die Vermutung nahe, dass die Fahrer nicht mit der enormen Leistung zurechtkamen, sich selbst überschätzten und zudem die Stabilitätskontrolle ausgeschaltet hatten. Soll man nun Altersgrenzen für leistungsstarke Wagen festlegen? Oder sie gar gänzlich verbieten, wie es viele Kommentarschreiber unter den Online-Artikeln fordern?

Sinnvoller wäre es wohl, sich nicht mit der Maschine, sondern mit dem Menschen am Steuer zu befassen. Denn: Wer ein Auto mit Hunderten von PS bewegt, trägt eine Verantwortung – und sollte dieser gewachsen sein. Dazu zählt auch, dass man das Auto zu beherrschen lernt.

Das Angebot an Fahrsicherheitstrainings ist gross. Porsche beispielsweise bietet vom einfachen Antischleuderkurs bis hin zur kompletten Rennfahrer-Ausbildung fast alles an. Ziel ist es, den Kunden auf der Rennstrecke die Möglichkeit zu geben, Fahrspass zu erleben – und damit gleichzeitig das eigene Fahrkönnen zu verbessern.

Dazu zählt auch der jährlich ausgetragene Porsche Sports Cup Suisse, bei dem sich Neulinge und erfahrene Amateurpiloten auf der Rennstrecke messen können. Als Einstieg empfiehlt sich die «Introduction to Racetrack», wo Kunden mit ihrem eigenen Auto mithilfe professioneller Instruktoren die Grundsätze des Fahrens auf einer Rennstrecke erlernen können.

Das Einmaleins mit erfahrenem Piloten erlernen

Routiniertere Fahrer können sich in der «Drivers Challenge» in Gleichmässigkeitsprüfungen messen – oder schliesslich im «Sports Cup» in verschiedenen Kategorien mit Renn- oder Strassenautos um den Sieg fahren. Die Saison wird auf Rennstrecken im angrenzenden Ausland ausgetragen.

Zum Saisonfinale in Misano gewährt Porsche nicht nur einen Einblick in den Rennalltag, sondern stellt mit Profi-Rennfahrer Richard Lietz auch gleich einen erfahrenen Instruktor zur Seite. Und der ist auch nötig: Um die Rennatmosphäre hautnah zu erleben, geht es ab auf die Strecke – am Steuer eines Porsche 911 GT2 RS mit 700 PS.

«Wir lassen es langsam angehen. Zuerst machen wir uns mit dem Auto und der korrekten Linie vertraut», meint Lietz über Funk aus dem vorausfahrenden Auto. «Erst dann steigern wir das Tempo, beschleunigen früher und bremsen später, aber härter.»

Gesagt, getan. Und alles andere als leicht. Denn auf der Strecke sind zahlreiche Piloten mit mehr Erfahrung unterwegs. Es braucht viel Umsicht, um den Überholenden nicht im Weg zu stehen und gleichzeitig selbst auf der richtigen Linie zu bleiben. Erschwerend kommt der Gummiabrieb auf der Strecke, die oft für Motorradrennen genutzt wird, hinzu.