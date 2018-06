Gemächlich ruckelt das alte Tram Nr. 3 in der Mitte der «Ulica Zmaja od Bosne» (Strasse des bosnischen Drachen) Richtung Zentrum. Die Städteplaner der jugoslawischen Ära dachten grosszügig und legten die Hauptverkehrsader gleich sechsspurig an. Heute ist die Metropole Bosnien-Herzegowinas eine der wenigen Hauptstädte Europas, in denen der Verkehr sich während der Rushhours nicht nennenswert staut.

Bei der Planung weiterer Tramlinien aber haben die Stadtväter nach dem Zerfall Jugoslawiens eine Pause eingelegt. Die Linie Nr. 3 ist bis heute die einzige geblieben. Die fast zehn Kilometer lange Strasse und ihr Tramgleis in der Mitte führen einer Aorta gleich vom neuen, stark expandierenden Stadtteil Ilidža im Westen ins Herz Sarajevos, in die Baščaršija.

Berühmte «Sniper Alley»

Zwischen 1992 und 1996 aber stand der Verkehr auf Sarajevos Hauptverkehrsachse still. Gleichzeitig wurde sie weltweit bekannt als «Sniper Alley». Snipers – Heckenschützen der Milizarmee der selbsternannten serbischen Republik in Bosnien – lauerten in den Hügeln rund um die Stadt und schossen auf alles, was sich bewegte. Innert der ersten zwei Jahre verloren Hunderte Zivilisten ihr Leben in der zehn Kilometer langen Todeszone, Tausende wurden verletzt. Im Laufe der Belagerung nahmen die serbischen Geschütze und Granatwerfer auch die Hochhäuser an der «Ulica Zmaja od Bosne» unter Beschuss.

Wenn nachts in einem Fenster Licht brannte, wurde es sofort ins Visier genommen und beschossen. Die dreieinhalbjährige Belagerung Sarajevos forderte nach Schätzungen über 11 000 Tote und 56 000 Verletzte. Im Herbst 1995 erzwang die Nato im Abkommen von Dayton einen Waffenstillstand, am 29. Februar 1996 erklärte die bosnische Regierung die Belagerung ihrer Hauptstadt offiziell für beendet.

Blumen gegen das Vergessen

Die Belagerung oder im Jahr 1914 der Doppelmord am Thronfolgerpaar Österreich-Ungarns: In Sarajevo wurde europäische Geschichte geschrieben. Europa und der Rest der Welt machten dabei keine gute Figur, sie überliessen die Stadt mehr als nur einmal ihrem Schicksal. Nach Sarajevo zu reisen, bedeutet auch, sich mit dieser Vergangenheit zu konfrontieren («Dark Tourism», siehe Kasten).