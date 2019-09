Facebook hat 2017 bekannt gegeben, an einem System zu arbeiten, das Menschen direkt mit dem Hirn tippen lässt. Ziel sei es, auf diese Weise hundert Wörter pro Minute schreiben zu können. Der Computer werde aber nicht beliebige Gedanken lesen lernen, sondern diejenigen Wörter, die jemand ausformuliert, um sie mit anderen zu teilen. Eine erste von Facebook finanzierte Studie dazu ist am 30. Juli 2019 in der Fachzeitschrift «Nature Communications» erschienen. Ein Team der University of California in San Francisco hat die Hirnaktivitäten von Probanden gemessen, während sie Fragen beantworteten. Dazu wurden Elektroden im Schädel auf der Oberfläche des Hirns platziert. In 61 Prozent der Fälle sei es gelungen, an den Hirnströmen zu erkennen, welche Antworten die Probanden gaben. Die möglichen Antworten waren aber streng limitiert.

Der südkoreanische Grosskonzern Samsung will körperlich eingeschränkten Menschen ermöglichen, einen Fernseher zu bedienen. Dazu hat er im vergangenen Jahr ein Forschungsprojekt mit der ETH Lausanne lanciert. Bereits wurde ein Prototyp der Software präsentiert. Dabei werden von einer Kappe mit Elektroden die Gehirnströme erfasst, während gleichzeitig die Augenbewegungen aufgezeichnet werden. Künftige Versionen davon sollen in Schweizer Spitälern getestet werden. Zudem soll das System weiterentwickelt werden, um auch mit Patienten, die ihre Augen nicht bewegen können, zu funktionieren. Vor sechs Jahren hatte Samsung bereits bekannt gegeben, dass es gelungen sei, mittels einer Elektrodenkappe ein handelsübliches Tablet anzusteuern.

Neuralink, die Firma des Tesla- und Space-X-Gründers Elon Musk, arbeitet seit zwei Jahren an der Entwicklung von Schnittstellen zwischen Hirn und Computer. Multimilliardär Musk soll bereits 100 Millionen Dollar darin investiert haben. Den Chip, den das Unternehmen verwenden will, präsentierte er im Juli der Öffentlichkeit. Er soll über Elektroden direkt im Gehirn die Aktivitäten der Nervenzellen registrieren. Ein Sender hinter dem Ohr soll die Daten drahtlos an ein Smartphone senden. In einem ersten Schritt soll dies körperlich beeinträchtigten Menschen zugutekommen. Dahinter steht die Vision, auch bei Gesunden die menschliche durch künstliche Intelligenz zu erweitern. Der Chip soll nicht nur Informationen lesen, sondern auch ins Hirn hineinschreiben können und so das Lernen revolutionieren.