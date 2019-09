Die Ceed-Familie gibt es bei Kia schon seit 2006. Damals wurde der kompakte, fünftürige Cee’d allerdings noch mit Apostroph geschrieben. Ein praktischer Kombi und ein sportlicher Dreitürer folgten. Die 2012 lancierte Nachfolgegeneration war natürlich moderner und wesentlich gefälliger, bot aber die gleichen Karosserievarianten.

Bei der dritten Generation ging Kia 2018 jedoch über die Bücher und stellte die Reihe neu auf. Der fünftürige Ceed und der Kombi blieben, der Dreitürer wurde zugunsten des eleganten Sportkombis ProCeed gestrichen. Doch insbesondere in engen Städten ist der ProCeed etwas lang, die beiden anderen Ceed sind vielleicht zu konservativ geraten. Hier tat sich folglich eine Nische auf.

Gezielt in die Nische

In diese Nische zielt der mit 4,40 Meter lange XCeed. Er übernimmt die Ceed-Vordertüren, hat aber eine eigene, 8,5 Zentimeter längere Karosserie im viertürigen Coupé-Stil und ist SUV-like höhergelegt sowie mit schwarzen Anbauteilen und silberfarbigen Unterfahrschutz versehen. Dadurch wirkt der XCeed nicht nur modern und sportlich, der neue Look hat auch zahlreiche handfeste Vorteile. Die Höherlegung hilft beim Überwinden von Trottoirkanten und anderen kleineren Hindernissen, die Kunststoffteile verzeihen kleinere Parkrempler, und nicht zuletzt ist der um 44 Millimeter erhöhte Ein- und Ausstieg sehr komfortabel. Ausserdem gab es die Karosserieform bisher nur bei weit teureren Premiumprodukten.

Das Cockpit ist im Familienlook gehalten, aber anstatt analoger gibt es im Neuling digitale Instrumente, und der Bildschirm ist jetzt maximal 10,25 Zoll gross. Schön, dass Kia trotzdem nicht der grassierenden Digitalisierungwut verfallen ist. Die meisten Befehle können direkt angewählt werden, nur wenige Funktionen sind in Untermenüs versteckt.

Optional können Zierblenden und die Nähte in den Türverkleidungen und auf den Sitzen in Gelb bestellt werden, was insbesondere in Kombination mit der neuen Lackierung Quantum Yellow sehr gediegen aussieht. Auch im Fond sind Beinraum und Schulterbreite prima, bei Einstieg und Kopfraum gibt es allenfalls leichte Abstriche. Der von 426 auf 1378 Liter erweiterbare Laderaum ist absolut reisetauglich, hierzulande wird es statt der 40:20:40-Teilung der Rücksitzbank eine 40:60-Trennung geben, die Ladefläche steigt nach vorn jedoch leicht an.