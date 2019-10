Methan steigt aus den Reisfeldern – die Wissenschaft sucht nach Alternativen

Doch nicht nur das als Klimakiller gescholtene Rind entlässt Methan in die Luft. Auch beim Reisanbau, wie er seit Jahrhunderten gemacht wird, entsteht dieses Treibhausgas. Deutlich mehr als beim Anbau von Kartoffeln. Das hat seinen Grund, wie Urs Scheidegger, Professor für tropischen Pflanzenanbau an der Universität Bern, erklärt: «Reis ist die einzige Kultur, die unter Wasser wachsen kann. Dabei entsteht während drei bis vier Monaten unter Wasser unter Ausschluss des Sauerstoffs Methan.»

Was müssen sich die armen Rinder alles anhören. Sie lassen soviel Methan entweichen, dass das Weltklima deswegen in noch grössere Schieflage gerät. Denn Methan ist ein 21-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid CO2. 200 bis 300 Liter Methan pupst und rülpst eine Kuh pro Tag. In der Schweiz entstehen dadurch vier Prozent der Treibhausgas-Emissionen. Und Rinder gibt es nicht nur in der Schweiz.

Urs Scheidegger erklärt, dass durch das Mehr an Lachgas zwei Drittel der durch die Methanreduktion eingesparten Treibhausgase wieder wettgemacht werden. Gesamt entsteht also nur ein Viertel weniger Treibhausgase.

Die Forscher suchen deshalb nach Lösungen: Auf der einen Seite Methan einsparen und auf der anderen Seite die Lachgas-Emissionen nicht ansteigen lassen, heisst das Ziel. Neben dem Nassanbau gibt es den Trockenanbau. Letzterer wird auf gut 10 Prozent aller Reisfelder angewandt, vor allem in Afrika und Lateinamerika. Die Wasserzufuhr erfolgt beim Trockenanbau durch Regenfälle, vor allem durch den Monsun. Und auch im Regenwald muss das Feld nicht geflutet werden, da es in diesen Breitengraden feucht genug ist. Der Ertrag ist bei dieser Methode aber deutlich kleiner, er beträgt nur einen Fünftel im Vergleich zum konventionellen Nassanbau.

Weniger Methan, geringerer Wasserverbrauch

Beim Nassverfahren in Flusstälern, küstennahen Gebieten und Schwemmebenen gibt es die Jahrtausende alte Methode mit natürlicher Bewässerung durch Überschwemmungen, Bäche und Flüsse. Für Hochertragssorten wird künstlich bewässert. Der Energie- und Wasserbedarf ist hoch, so dass das diese Methode in ärmeren Ländern weniger angewendet wird.

Bei neueren Methoden werden Reisfelder während der Saison ab und zu entwässert. Das spart Wasser und erzeugt weniger Methan. Wie auch in einer anderen Methode, bei der zusätzlich künstlich bewässert und intensiv gedüngt wird, wie man das bei Weizen- und Kartoffelkulturen macht. Das Feld ist dabei zu keiner Zeit überschwemmt, die Methan-Emission geht gegen Null. Der Wasserverbrauch ist geringer. Je nach Stickstoff-Düngung führt das aber zu den genannten Lachgas-Emissionen, was den Klimagewinn wieder schmälert.

Erfolg mit Reisanbau auch in der Nordschweiz

Reisanbau gibt es nicht nur in Asien und Südamerika oder im Tessin. Auch in der Nordschweiz ist es der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz gelungen, mit Erfolg Reis anzubauen. «Ich war erstaunt, wie gut das funktioniert», sagt Scheidegger. Zwar seien die Erträge noch tief. Aber der Anbau könnte auch aus einem anderen Grund interessant werden: In der Schweiz müssen viele Kulturflächen drainiert werden, diese Drainagen funktionieren oft nicht mehr.Statt auf diesen Flächen für viel Geld die Drainagen zu sanieren, könnte man solche Feuchtgebiete für den Reisanbau nutzen. Das helfe zudem der Artenvielfalt dank der dadurch entstehenden Lebensräume in der Schweiz.