Ostersonntag. Kaum aufgestanden, rennen die Kinder auch schon hinaus in den Garten. Drehen jeden Stein um, durchforsten das Gras und gucken in jedes Loch im Boden, bis sie merken: Fehlanzeige! Gleich gehts weiter in der Garage, dann im Keller. So kann schnell einmal eine Stunde vergehen, bis das lange Ersehnte endlich gefunden ist: das Osternest mit dem Schokoladen-Hasen und Eiern in allen Variationen – Zucker, Schokolade und natürlich aus Eiweiss und Eigelb. Den Rest des Tages verbringen sie mit Eiertütschen – auch wenn die Lust auf Ei meist schon

nach dem ersten Exemplar verflogen ist. Was den Kindern einen Heidenspass bereitet, macht Eltern wiederum ratlos. Sie sitzen um Ostern herum auf einem Eierberg.

Dabei ist die Eierschwemme so alt wie der Ostereier-Brauch selbst. Früher fasteten die Leute vor dem grossen Fest. Vom Aschermittwoch bis zur Karwoche sammelten sich also Massen von Eiern an. Denn die Hühner legten trotz Nahrungsverzicht der Menschen munter weiter. Also fing man an, sie zu kochen – man wollte sie haltbarer machen.

Symbol der Fruchtbarkeit

Zum Symbol für Ostern wurde das Ei aber aus einem anderen Grund. Es stand für Fruchtbarkeit und neues Leben. Aus Eiern schlüpfen Küken. Und das passt nach Meinung der Christen zum Osterfest, weil da gemäss ihrem Glauben Jesus Christus wieder lebendig wurde.

Aus dem christlichen Gedanken heraus soll auch das Bemalen hervorgegangen sein. Volkskundler gehen davon aus, dass die Pfarrer früher die Eier segneten. Um die gesegneten von den anderen zu unterscheiden, bemalten sie sie. Und verschenkten sie in der Bevölkerung. Später wurde der Hase als Gabenbringer eingesetzt – warum sich nicht der Fuchs oder der Rabe durchsetzte, ist heute unklar.

Damit ist aber eine Frage noch immer ungeklärt: Was soll man bloss mit all den Eiern anstellen? In Essig, Wasser und Gewürze einlegen zum Beispiel. Damit macht man sie noch haltbarer. Oder man verarbeitet sie zu einem leckeren Menü.

Avocado-Eier-Salat mit Poulet