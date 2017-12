Meditation ist in der Masse angekommen. Das zeigt ein Blick auf Google-Trends. Vergangenes Jahr wurde mehr als 30 Millionen mal das Wort «Mindfulness» – Achtsamkeit – gegooglet. In den letzten sechs Jahren haben sich die Abfragen nach dem Wort verdreifacht. Das ist kein Zufall. Den Trend traten die Techies von Facebook, Google und Co. aus dem Silicon Valley los. Sie hatten die Achtsamkeits-Meditation – als eine von vielen Meditationsarten – als Ausgleich zum stressigen Job entdeckt. Etwas später kam der Trend in der Schweiz an. Bis heute kauen hierzulande gestresste Banker, Sekretärinnen und Lehrer im Rahmen von Achtsamkeitsseminaren auf getrockneten Rosinen herum. Sie sollen dem Duft, Geschmack und der Konsistenz der Frucht gewahr werden. Und später auch im Alltag sich selbst besser wahrnehmen können.

Nur der Einstieg ist gratis

Zum Nulltarif aber gibts das bisschen weniger Stress meist nicht. Jedenfalls nicht für solche wie mich, die auf einen Meditationsführer angewiesen sind. Meditation ist «big business», laut US-Wirtschaftsmagazin «Inc.» sogar ein milliardenschweres. Das bekam ich durch die App Headspace zu spüren. Zehn Tage lang sprach Gründer und Ex-Mönch Andy Puddicombe zu mir. Erklärte, dass es okay sei, wenn ich abdrifte, und dass das weniger werde. Zehn Tage, in denen ich mich an seine beruhigende Stimme gewöhnt habe. Am elften Tag wollte Andy Geld. 90 Franken fürs Jahr oder unbeschränkt 450 Franken. Klar, zahlte ich. Ich wollte meine neu errungene Disziplin und Andy nicht verlieren.

Das kommt Headspace entgegen. Für die Unternehmer läuft es gut. Der Jahresumsatz beträgt 50 Millionen Dollar. Und das renommierte Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt dessen Wert auf 250 Millionen Dollar. Tendenz steigend. Die Macher wollen mehr, mehr User auch. In Zukunft soll die Session Hunderte von Millionen Menschen erreichen, wie kürzlich einer der Gründer gegenüber «Forbes» sagte. Und sie wollen mehr Nutzer-Daten. Damit sie das Angebot künftig den Usern auf den Leib schneidern können. Registriert die App künftig also, dass sich ein flugängstlicher Headspacer einem Flughafen nähert, poppen auf dessen Smartphone Meditationssessions gegen Ängste auf.

Bei all dem fragt man sich: Warum ist diese App so erfolgreich? Es geht halt praktisch und schnell. Wir sind gewohnt, auf Facebook neuen Basteltechniken zuzusehen, uns via Instagram von einem Gericht inspirieren zu lassen und Google auch für Krankheits-Diagnosen zu nutzen. Bei Headspace nach Bedarf etwas Meditation zu holen, ist einen Fingerdruck entfernt. «Eine solche App ist naheliegender, als zu einem Therapeuten, Priester oder Heiler zu gehen», sagt Rafael Walthert, Religionssoziologe der Universität Zürich.