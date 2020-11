Masken nur etwas für Überängstliche? Von wegen - bezüglich Corona stehen auch die Chefs in der Pflicht

Seien wir ehrlich: Am schlechtesten können wir Corona im Privaten und auf der Arbeit. Aber während man unter Freunden und Verwandten tatsächlich nicht viel mehr machen kann, als auf die Eigenverantwortung zu setzen, ist es auf der Arbeit nicht das einzig Relevante. Natürlich hängen überall die Plakate des Bundes und steht in jedem Firmeneingang ein Desinfektionsmittel-Spender. Aber das sagt wenig darüber aus, wie gut die Mitarbeitenden geschützt sind. Denn das bestimmt auch der Chef oder die Chefin.

Beruft das Kader lange Sitzungen ein und verzichtet dabei auf Lüften und Maskentragen, dann trauen sich nur wenige zu protestieren. Auch nicht, wenn Chefs ihren Leuten zu verstehen geben, Homeoffice sei etwas für Überängstliche oder Drückeberger. Wer will gerade jetzt seine Stellung in der Firma oder gar den Job riskieren?

Solche Chefs sind hoffentlich selten. Es gibt gute Gründe, dass sich die Mitarbeiter auch mal live treffen – in vielen Berufen ist die Anwesenheit vor Ort sogar unverzichtbar. Doch dann sind die Chefs die kleinen Bersets ihrer Betriebe, die kleinen Kochs, die Viren-Suva in Person… wie Sie es nennen wollen. Indem sie jemanden bestimmen, der jede halbe Stunde kräftig durchlüftet. Indem sie an Sitzungen die Maske voraussetzen. Indem sie auch in Pausenräumen die Ansteckungsgefahr reduzieren. Gute Vorgesetzte ermahnen ihre Leute ja auch, wenn jemand an der Fräse keine Schutzbrille trägt.