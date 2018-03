Gemeinsam den Lohn festlegen

85 Prozent der Befragten halten ihre Abmachungen gar in einer schriftlichen Vereinbarung fest. Dabei handeln Eltern und Kinder gemeinsam aus, wie hoch der Jugendlohn sein soll und welche Kosten die Kinder selbst begleichen müssen, beispielsweise Veloreparaturen, Kinoeintritte, Handyausgaben oder Kleider.

Andere Abmachungen – etwa dass der Teenager selbst bestimmen darf, wann er ins Bett geht – sind bei jeder zweiten Familie Teil des Vertrags. Die meisten Jugendlichen hielten sich an die Vereinbarungen, bestätigten die Eltern. Grundlegende oder wichtige Ausgaben wie Arztrechnungen, Skikleider oder Musikunterricht übernehmen die Eltern in der Regel weiterhin.

Weniger Streit

Die meisten Befragten zahlten den Jugendlohn bis zur Lehre oder zum Start des Berufslebens aus. Dabei berichteten sie, dass sich durch die geklärten finanziellen Verhältnisse auch die Stimmung zu Hause entspannt habe. «Mit dem Jugendlohn gibt es weniger Streit und Diskussionen wegen des Geldes. Die Eltern werden entlastet», sagt Meier Magistretti.

Sie stellt auch fest, dass Eltern oft gar nicht wüssten, wie viel sie ihren Kindern anvertrauen könnten. Dies sei ein häufiger Fehler, sagt sie. In diesen Fällen schritten Eltern dann zu früh ein. «Wenn das Kind Mitte Monat kein Geld mehr hat, um in der Kantine zu essen, nimmt es eben Essen von zu Hause mit», schlägt Meier Magistretti vor. So lernen die Kinder, wie sie haushalten müssen, um am Ende doch noch etwas Geld zum Verjubeln übrig zu haben.