Der Glarner Zirkus Mugg beschert in diesen Tagen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Glarner Altersheime ein paar unbeschwerte Momente. Am Mittwoch machte er Halt in Filzbach. Dort sind die Seniorinnen und Senioren in einem Hotel untergebracht, nachdem in ihrem Heim das Coronavirus ausgebrochen war.