Nach Angaben eines dänischen Ministeriums zahlt der Staat elf Millionen Kronen (rund 1,6 Millionen Franken) für Ramboline, Lara, Djunga und Jenny. Bisher stehe noch nicht fest, in welchem Zoo die vier Dickhäuter ihren Lebensabend verbringen werden.

Die Haltung von wilden Tieren in dänischen Zirkussen ist streng reglementiert. Nur Elefanten, Seelöwen und Zebras waren bisher in Zirkus-Shows erlaubt. Ein Gesetzentwurf über ein generelles Verbot wilder Tiere werde demnächst dem Parlament vorgelegt, hiess es in der Mitteilung des Ministeriums.

In 40 Ländern weltweit, darunter 19 europäischen Staaten, ist die Haltung wilder Tiere in Zirkussen stark eingeschränkt oder bereits komplett verboten.