Längst nicht mehr nur für Kinder: Warum sich immer mehr Erwachsene Lego zu Weihnachten wünschen

«Leg Godt», also «Spiel gut», wie Christiansen ­seine Produkte nannte, ist auch in der Schweiz Programm. Auf der Shoppingplattform Galaxus etwa belegt die ­Marke Lego seit Jahren den Spitzenplatz bei den Suchbegriffen. Nur in ­diesem Frühling wurde Lego vom Thron gestossen: Schutzmasken und Desinfektionsmittel waren gefragter. Aber nur kurz. Galaxus-Sprecherin Norina Brun:

Aufs ganze Jahr gesehen, habe die Marke von ­Corona profitiert: «Die Nachfrage hat weiter zugenommen. In der diesjäh­rigen Adventszeit verzeichnen wir doppelt so viele Suchanfragen nach Lego wie 2019.»

Das Klicken, das glückliche Erinnerungen weckt

Dabei geht es längst nicht mehr nur ­darum, Kinder glücklich zu machen. Auch Erwachsene kaufen sich Sets vom weltgrössten Spielzeughersteller oder verschenken Lego an gleichaltrige Freunde. Entsprechend wird die Auswahl der Sektion 18+ im Sortiment der Dänen grösser und grösser. So richtet sich die Linie «Technic» zunehmend, die «Creator Expert – bauen mit Modulen» explizit an AFOL, «Adult Fan Of Lego», auf Deutsch: an die erwachsenen Lego-Fans.