Läden werden zu Erlebniscentern und Kunden zu Aktivisten: 7 Thesen zum Einkaufen in der Zukunft

1. Neue On-off-Beziehungen: Digitaler und analoger Handel werden stärker verschmelzen.

Wichtiger werden auch so genannte Recommender-Systeme, bei denen Kunden bewerten und empfehlen. Das Bedürfnis nach Beratung wird weder on- noch offline verschwinden. Wollen Geschäfte erfolgreich sein, werden sie die Beratung nicht der Kundschaft oder dem Zufall überlassen, sondern selbst agieren und Beratungsbedürfnisse befriedigen.

Chinesische Geschäfte aus dem Alibaba-Konzern haben während des Lockdowns eine Livestream-Beratung angeboten. Der Verkäufer ist in Schang­hai in seinem Laden und zeigt dem Kunden das Produkt über das Smartphone.

Kontaktlos ist Trumpf. Corona hat das kontaktlose Zahlen mit Kreditkarte oder Smartphone beschleunigt. Und zu Hause shoppen wir kontaktlos auf dem Smartphone. In Zukunft wird virenfreies Einkaufen noch auf ganz andere Weisen möglich sein.

Eine Studie der Universität St. Gallen hat vier Methoden untersucht. Das automatische Einkaufen, das der Kühlschrank selber erledigt, das Einkaufen mit einer Virtual-Reality-Brille im virtuellen Shop, das Einkaufen in Pick­stationen, wo man die online bestellten Produkte abholt, und viertens automatisierte Selbstservice-Läden wie Amazon Go, in denen man die Produkte aus dem Regal nehmen und ohne den Gang zur Kasse wieder nach Hause gehen kann, weil automatisch abgerechnet wird.

Die Studie hat zwar gezeigt, dass Konsumenten solchen Möglichkeiten noch skeptisch gegenüberstehen und ihnen der menschliche Kontakt wichtig ist. Doch das dürfte nicht ewig so bleiben. «Neue Dinge diffundieren langsam in die Gesellschaft hinein», sagt Studienleiter und Konsumforscher Thomas Rudolph. Auch vom iPhone seien anfänglich nicht alle begeistert gewesen (Interview unten).

Während man in der Schweiz ohne Portemonnaie einkaufen kann, braucht man in den USA zum Teil nicht einmal mehr ein Handy. Amazon will das Bezahlen mit der Hand etablieren. Dabei kann an der Kasse mit der Handinnenfläche bezahlt werden. Sie ist bei jedem Menschen individuell und somit ein biometrischer Ausweis. Das biometrische Erkennungssystem wird vorerst in Lebensmittelgeschäften des Konzerns in seiner US-amerikanischen Heimatstadt Seattle eingeführt und getestet.

Derweil haben hierzulande die Grossverteiler Migros und Coop an weni­gen Standorten erste Versuche mit Scanning-Apps begonnen, bei welchen die Bezahlung direkt über das Smartphone erfolgt, ohne dass die Kasse besucht werden muss. Migros testet die Funktion Subito Go auf der hauseigenen App. Das Handy funktioniert als Handscanner, mit dem die Strichcodes der Waren eingelesen werden.

Coop testet die Passabene-App. Bei Migros kann direkt in der App über die Cumulus-Karte bezahlt werden. Bei Coop muss nach beendetem Einkauf ein QR-Code an der Kasse gescannt und so bezahlt werden. Wie auch immer: Der Smartphone-Generation könnte das gefallen, so wie sie auch die kontaktlose Bezahlung mit Twint oder Google Pay oder Apple Pay übers Smartphone schätzt.

3. Innenstädte werden langweilig oder subventioniert.