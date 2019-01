Der Besuch in Matera – Europäische Kulturhauptstadt 2019 – fängt an wie in fast jeder italienischen Altstadt: ein Bummel durch Gassen mit kleinen Läden, Obstkarren und Strassenhändlern. Nach Espresso und Gelato mal rüberschauen zur Piazza Vittorio Veneto. Durch einen Torbogen geht es hier auf eine Aussichtsplattform. Nichts bereitet die Besucher vor auf das nun in den Blick geratene Panorama: ein Schlund von fast 180 Grad. Drei, vier Stockwerke – mehr als 100 Treppenstufen – tief geht es hinunter in diese Schlucht, die der Fluss Gravina jahrtausendelang in den weichen Kalksandstein gewaschen hat.

Fast bis zum Horizont ist die kraterartige Senke mit geduckten, beigen Kastenhäusern bebaut, scheinbar wahllos zueinandergestellt und aufeinandergestapelt. Es ist ein atemberaubendes Foto-Panorama, durchzogen von Gassengewirr und gespickt mit schwarzen Löchern. Höhlen sind es – Sassi genannt – italienisch für Steine. So heissen die in der Schlucht liegenden Keller-Stadtviertel Materas bis heute. 60 ehemalige Felsenkirchen befinden sich darin und unzählige Wohnungen, seit der Spätantike jahrhundertelang in die Felsen geschlagen und gebohrt.

Erst abends richtig schön

Tagsüber erscheinen die Sassi auf den ersten Blick etwas schäbig. Sandfarbene Fassaden mit Grauschleier, zugesperrte Tordurchgänge, holprige Kopfsteinpflasterwege, bröckelnde Fassaden, von Pflanzen überwuchert. Dazwischen gibt es aber herausgeputzte Läden, ein paar Hotels, Wohnungen.

Abends erstrahlen die Sassi dann als aufgehübschte Diva der blauen Stunde. Letzte Sonnenstrahlen tauchen die Schlucht in violettes Licht, mittendrin wirken gelbe Strassenlaternen wie Glühwürmchen. Restaurants öffnen, Gäste sitzen auf winzigen Terrassen davor. Diese einmalige Atmosphäre kann am besten erleben, wer im Schlund übernachtet. Im Hotel Sassi etwa. Es besteht aus einigen miteinander verbundenen Höhlen mit grandiosem Blick über das Stadtviertel Sasso Barisano. Abends fällt man in ein Bettgestell direkt unterm Tuffsteingewölbe. Möglich, dass nachts nicht nur der Sandmann was in die Augen streut, sondern auch feiner Staub von der Decke rieselt.