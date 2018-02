Die Schwalbe, sie ist ein glücklicher Vogel. Sie umkreist zeit ihres Lebens die Welt, immer auf der Suche nach dem besten Ort zum Verweilen. Dieses vogelfreie Leben weckt Sehnsüchte im Menschen. So steht die Schwalbe seit je für Zuversicht und Optimismus. Diese Sehnsucht nach Glück hat einst auch den Franzosen René Lalique inspiriert. Er gehörte zu den avantgardistischsten und vielseitigsten Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts.

Wie keiner vor ihm experimentierte Lalique mit den Effekten von Glas. Und jeder, der einmal das Lalique-Museum im beschaulichen Elsässer Dorf Win- gen-sur-Moder besucht hat, weiss: Lalique liebte die zierliche und gleichzeitig kraftvolle Silhouette der Schwalbe, ihre Anmut und Leichtigkeit. Sie ist als Motiv auf zig seiner Vasen, Flakons und auch auf Schmuckobjekten zu sehen.

Die Schwalbe ist heute noch das poetische Symbol der Lalique Group. Die Kristallmanufaktur, die sich seit 2008 im Besitz des Schweizer Unternehmers Silvio Denz befindet und von ihm geleitet wird, macht heute ihren Hauptumsatz mit Dekorationsobjekten, Inneneinrichtung und Parfüms.

Absolute Luxusprodukte und begehrte Objekte bei Sammlern, die besonders in Europa und Asien glückliche Abnehmer finden, nachdem das Unternehmen in den 1990er-Jahren noch mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. So verwundert es nicht, dass Lalique zum 130-Jahr-Jubiläum eine Serie von Vasen, Duftkerzen und Parfüms ganz im Zeichen des glückbringenden Vogels herausbringt.

Das Highlight: die 130 nummerierten Stück des Parfüms «Mon Premier Cristal Hirondelles». Der Flakon ist mit goldenen Schwalben verziert, die von Hand hergestellt und bemalt wurden, wie uns ein Einblick in die Manufaktur, die sich auch in Wingen-sur-Moder befindet, zeigte. Die Produktion ist mehr als aufwendig: Zuerst wird Sand mit Bleioxid im eigens hergestellten Tonofen bei 1300 Grad geschmolzen, danach das flüssige Kristallglas in die jeweilige Gussform gebracht, wovon die Lalique-Manufaktur rund 6000 besitzt.