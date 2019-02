Der Satz mit dem Zuhause auf der Strasse und im Internet stammt von Daniel Graf, einem, der politische Kampagnen in der Schweiz auf ein anderes Level hob. Er ist so etwas wie der Mentor von Dimitri Rougy. Auch Rougy selbst sieht sich als Campaigner und Aktivist. Nicht nur Linke halten grosse Stücke auf den «Schnelldenker», «Alleskönner» und «Kampagnen-Profi» aus dem Berner Oberland. Schweizweit bekannt wurde er an der Seite der Autorin Sibylle Berg. Zusammen trugen sie dazu bei, dass das Referendum gegen Sozialdetektive zur Abstimmung kam.

Die Strasse und das Internet sind das Zuhause von Dimitri Rougy. Dazu passen die klobigen Doc-Martens-Schuhe genauso wie der Laptop in einem Rucksack aus rezyklierter Lastwagenplane. Es ist Donnerstagmittag und der 21-jährige Rougy trinkt in einer Berner Bar Grüntee. Dann öffnet er auf seinem Laptop die Gaming-App Discord. Mit ihren Chats und Foren ist sie quasi das Herz der Organisation der jugendlichen Klima-Aktivisten.

Rougy sieht es als seinen Job, Leute zu begeistern und ihnen ihren Aktivismus zu ermöglichen. Dazu trat er dem nationalen Koordinationsteam der Klimastreikenden bei. Heute umfasst es rund 30 Mitglieder. Rougy will aber nicht, dass er als Kopf der Bewegung dargestellt wird. «Ich bin zu alt. Und viele andere Leute tragen einiges mehr als ich dazu bei», sagt er. Und deshalb sitzt in der Bar an Rougys Seite ein zweites Mitglied aus dem Koordinationsteam. Nur möchte dieser, wie Rougy 21 Jahre alt und Student, nicht namentlich in der Zeitung stehen. Und so ist es halt doch Dimitri Rougy, der hinsteht.

Einmal mehr. Er war in der «Arena», stand in der «Rundschau» an der Theke Red und Antwort. Und nun haben er und seine Mitstreiter Grosses vor. Die Demonstrationen von heute Nachmittag in 13 Schweizer Städten müssen mehr als ein blosser Schülerstreik sein. Lehrlinge, Studentinnen, aber auch Eltern und Grosseltern mit ihren Kindern und Enkelkindern sollen dabei sein. Und ja, die Schülerinnen und Schüler müssen beweisen, dass sie auch an einem schulfreien Tag auf die Strasse gehen.