«Meine Kinder haben zündrote Hände, da sie sich brav die Hände oft und gut waschen», schreibt eine Mutter in ein Internet-Forum für Fragen rund um Erziehung und Familie. Über 90 andere Mütter berichten vom selben Problem: «Mein Junior hat fast offene Hände und ist heulend aus der Schule heimgekommen», schreibt eine andere Mutter.

Um die Viren-Verbreitung einzudämmen bringen die Lehrpersonen im ganzen Land ihren Schülern das richtige und vorbildliche Händewaschen bei: vielmals täglich, 30 Sekunden lang und mit Seife.

Doch mit dem häufigen Waschen wird auch die Schutzschicht der Hände angegriffen: Diese Schicht aus Talg ist eine natürliche und säurehaltige Barriere gegen schädliche Bakterien und Viren. Werden die Hände jedoch durch vieles Waschen trocken, dann können Keime durch die Risse tiefer in die Haut eindringen, worauf sie sich entzündet.

Gegen Viren arbeiten - aber für unsere Haut

Berufsleute im Spital oder in der Reinigungsbranche kennen das Problem. Berufsverbände wie die Suva haben dafür Leitlinien erstellt. Nun gilt es für alle, nicht nur die Hände richtig und häufig zu waschen, sondern die Haut auch zu pflegen:

Kein heisses, nur lauwarmes Wasser verwenden

Die Hände besser abtupfen als reiben beim Trocknen. Gutes Abtrocknen ist jedoch wichtig, denn zu Hautirritationen kommt es gerade, wenn die Hände zu lange mit Wasser in Berührung sind. Dies trägt die Schutzschicht ab.

Staub und Chemikalien können die Hände ebenfalls austrocknen und irritieren: Handschuhe zum Abwaschen, Gärtnern und Putzen benutzen.

Eine rückfettende Seife mit hautfreundlichem pH-Wert und ohne Duftstoffe benutzen.

Desinfektionsmittel nur auf trockene Hände anwenden.

Eben desinfizierte Hände nicht waschen!

Hände mit einer guten, neutralen Crème ohne Parfüm (kann brennen) mindestens täglich pflegen.

Hände vor Kälte schützen.

Trotz Corona-Virus gilt also: Die Hände sanft reinigen - und nicht zu oft. Bloss, was ist zu oft? Mehr als zehn mal täglich stufen manche Berufsverbände schon als kritisch ein. Richtig ist wohl, individuell schauen: Wenn die Hände sich röten, sollten es ein paar Waschgänge weniger sein.

Desinfektionsmittel ist hautschonender als Seife

Und was ist mit Desinfektionsmittel? Zum täglichen Gebrauch ausserhalb von Gesundheitsberufen werden sie in der Regel nicht empfohlen, weil sie auch die guten Bakterien auf der Hand abtöten und unser Immunsystem mit der täglichen Wucht an Keimen in der Regel sehr gut klar kommt. Doch bei gereizten bis entzündeten Händen können sie die bessere Alternative sein: Der Alkohol der Händedesinfektionsmittel löst zwar ebenfalls das Hautfett aus der Hornschicht der Hände, doch dieses geht nicht verloren, weil die Hände nicht abgespült werden. Zudem enthalten gute Desinfektionsmittel rückfettende Substanzen. Sie brennen nur auf der Haut, wenn diese bereits geschädigt ist.

Nicht verzichten soll man auf Wasser und Seife aber nach der Toilette und bei sichtbarem Schmutz.