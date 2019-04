Heute Montagabend wird im Volkshaus Zürich das Buch «Atomfieber» von Michael Fischer vorgestellt. Auf dem Podium wird auch Horst-Michael Prasser, Professor am Labor für Energietechnik der ETH Zürich, reden.

Im Buch «Atomfieber» steht, wie der Unfall in Fukushima zum Ausstieg der Schweiz aus der Atomenergie geführt hat. Warum hat die Katastrophe global keine solche Wirkung?

Horst-Michael Prasser: Der friedlichen Kernenergienutzung haben letztlich die Fehler der eigenen Branche am meisten geschadet. Allen voran Tschernobyl und Fukushima. Und das, obwohl jeweils bekannt war, wie man es besser hätte machen müssen. Ich denke, der Ausstieg ist nicht global, weil man in anderen Ländern nüchterner denkt.

Was heisst das?

Jeder eingetretene Störfall bestätigt die gefühlsmässige Ablehnung der Technologie als Ganzes. Trotzdem sind es kau- sale Zusammenhänge, wenn aus einem Naturereignis wie dem Tsunami in Fukushima eine Kernschmelze wird. Erkennt man diese nüchternen Zusammenhänge des Unfalls, so nimmt das die Angst. Man kann es besser machen. In Fukushima ist der Störfall in den wichtigsten Punk- ten eigentlich nach Lehrbuch eskaliert. Mit diesem Wissen wurden lange vor Fukushima die Werke in der Schweiz nachgerüstet und weltweit die seit dem Jahr 2000 verfügbaren Neubautypen entwickelt. Die bauen nun andere.